推翻共產黨暴政！93閱兵前夕「重慶勇士」勇投影標語 留信舉家逃亡

重慶大學城29日晚間出現「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」等反共標語。（擷取自X平台 @YesterdayBigcat）

2025/08/30 20:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共舉行九三閱兵前夕，有一名「重慶勇士」昨（29）晚在重慶大學城以投影方式高調打出反共標語，時間逾50分鐘。據悉這位「重慶勇士」已攜家帶眷逃離中國，他還對朋友表示，他的反共投影就像一顆火種，「雖然不能燎原，但是總會留有一些痕跡，或許某一天它會燃起來」。

X平台網友「昨天」PO文分享，「重慶勇士」29日晚間以投影方式在重慶大學城熙街打出「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」、「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」、「起來吧不願做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」等反共標語，全程時長約50多分鐘。

請繼續往下閱讀...

「昨天」接續指出，「重慶勇士」除了在入住的飯店提前設定好投影設備之外，還留下了一封信，勸告警方不要為難相關人員，雖然「重慶勇士」已安全抵達歐洲，但警方還是找上了他的親戚問話。

據《大紀元》報導，這名「重慶勇士」事後回覆朋友時說：「我知道沒用，我也做不了甚麼。有人會嗤之以鼻，有人會罵傻逼，有人會共情，但是這就像火種一樣，雖然不能燎原，但是總會留有一些痕跡。或許某一天它會燃起來。對我自己來說，漫漫輪迴路，不斷提升自己生命品質，向光而為。種瓜得瓜，種豆得豆。直至到達彼岸！如果我們不能完全像正常人一樣生活，那麼至少應當盡一切努力不要像動物一樣生活。」

「昨天」PO出的「重慶勇士」信函全文如下：「朋友你好！我不知道你是誰，暫且稱呼你一聲朋友，也許此時你已經把我當成你的敵人了，首先聲明，我不屬於任何組織，之所以走到這一步，也是無可奈何，誰願意顛沛流離有好日子不過呢？請不要為難無關人員，共產黨在這片土地上犯下的罪惡，罄竹難書。請盡量不要助紂為虐。也許你現在是受益者，我相信大多數人往上三代甚至是一代，沒有不受到共產黨的迫害，只是中國人太健忘了，自從蘇共在這片土地上以來，甚至奪取政權以來，三年一大運動，十年一小運動，讓多少人家破人亡，受盡迫害，他們除了謊言還有什麽，他們就是法西斯。也許你現在是受益者，但在這片土地有一天你一定是受害者，但請在能力範圍內善待他人，實在迫不得已，那麽你完全可以把槍口往上抬一點。共產黨他們謊言治國，保利壓榨那些正義之士，敢於出頭的人。總之，要覺醒去了解真相，真相就是真相，就好比烏雲擋住了陽光，不代表沒有陽光。每個人付出一點，站起來反抗，那些壞人就不能為所欲為。祝好，朋友！」

「重慶勇士」在信中勸告警方不要為難相關人員。（擷取自X平台 @YesterdayBigcat）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法