中國小額包裹湧入英國倍增 零售界籲檢討免關稅政策

快遞公司在倫敦遞送包裹。（彭博檔案照）

2025/08/30 18:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國終止小額包裹免稅政策，而仍實施低價進口商品免關稅的英國，近年湧入大量小額包裹，過去一年從中國寄到英國符合免稅門檻的小包裹進口值倍增，英國政府也在檢討相關政策。

《英國廣播公司新聞網》（BBC News）28日報導，目前在英國，單件申報價值不超過135英鎊的進口包裹可免關稅，根據英國稅務海關總署（HMRC）資料，從中國寄到英國、免關稅的小額包裹價值，從2023到24年度的13億英鎊（約536億台幣），提高到2024到25年度的估計約30億英鎊（1238億台幣），倍增有餘，占全球所有輸往英國小額包裹價值的51%，高於前一年的比率35%。

請繼續往下閱讀...

在英國網路購物廉價商品銷售持續增加之際，中國電商平台希音（Shein）、Temu等，被認為是這類包裹數量增加的推手。財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）已於4月宣布，檢討低價包裹進口規範。但是業界希望加速行動，以保障英國零售業者免於受到削價競爭，也避免消費者買到可能有瑕疵商品的風險。

英國禮品德批發商Ancient Wisdom總監布奇（Katerina Buchy）指出，由於難以和Shein、Temu這類網站上的價格競爭，低價進口商品正打擊該公司的生意，「我認為政府應該不要讓這些公司，在這個規定下出口如此大量產品，因為這就是很荒謬」。英國零售商協會（BRC）呼籲政府現在就採取行動，該協會食品與永續性部門總監歐佩（Andrew Opie）說，低價進口商品對零售業者造成不公平競爭，對投資英國零售業界構成「顯著且與日俱增的威脅」。

不過，英國零售分析公司NBK Retail分析師伯格（Natalie Berg）警告，取消小額包裹免稅，可能不合比例地衝擊低收入消費者，以及利用這類包裹進口貨品的小型公司，「這是一個漏洞需要補上，但是政府必須確保，任何政策的改變不會最終反而傷害消費者或小型企業」。

Temu公司發言人回應，該公司目標要在年底前，讓至少半數英國平台賣家為在地業者；Shein公司表示，該公司的「依照需求生產」模式，使其省下的成本可反映給消費者，公司也要求賣家遵守行為準則與安全標準。

