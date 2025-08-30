烏克蘭國會前議長遭刺殺 澤倫斯基證實死訊致哀
烏克蘭前國會議長帕魯比（見圖）在西部大城利沃夫遇刺身亡。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（30）日說，前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）在西部大城利沃夫（Lviv）遇害身亡，正在追查凶手下落。
澤倫斯基在X平台PO文說：「烏克蘭內政部長克里緬科（Ihor Klymenko）還有檢察總長．克拉夫琴科（Ruslan Kravchenko）剛才通報了發生在利沃夫駭人凶案的第一手情況，帕魯比被殺害了。我向他的家人與親友致哀。」
他補充說：「已用所有必要的手段與措施來調查、追緝凶手。」
Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） August 30, 2025
