為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭國會前議長遭刺殺 澤倫斯基證實死訊致哀

    烏克蘭前國會議長帕魯比（見圖）在西部大城利沃夫遇刺身亡。（路透）

    烏克蘭前國會議長帕魯比（見圖）在西部大城利沃夫遇刺身亡。（路透）

    2025/08/30 19:13

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（30）日說，前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）在西部大城利沃夫（Lviv）遇害身亡，正在追查凶手下落。

    澤倫斯基在X平台PO文說：「烏克蘭內政部長克里緬科（Ihor Klymenko）還有檢察總長．克拉夫琴科（Ruslan Kravchenko）剛才通報了發生在利沃夫駭人凶案的第一手情況，帕魯比被殺害了。我向他的家人與親友致哀。」

    他補充說：「已用所有必要的手段與措施來調查、追緝凶手。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播