東京公車自駕測試不到一周就出事！ 民眾質疑技術可行性

東京一輛正在進行自動駕駛功能試驗的公車，在行駛途中失控撞上街邊行道樹。（擷取自X）

2025/08/30 19:34

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京八王子市29日上午，一輛正在進行自動駕駛功能試驗的公車，在行駛途中失控撞上街邊行道樹。當時車上約10名乘客，所幸只有一人輕傷送醫。警方已著手調查事故原因，東京都也宣布立即停止相關實驗。但民眾仍憂心，自動駕駛是否能在日本安全落實。

綜合日媒報導，該起事故發生在當地時間29日上午11點半過後，當時公車正載著乘客進行自動駕駛功能的測試，但卻在過程中意外偏移撞上路樹。據悉，該自動駕駛實驗由西東京巴士公司受託營運，自本月23日展開試驗，計畫原本預計持續至31日。

此次測試採用「等級2」的自動駕駛模式，也就是在運行過程中仍須配置駕駛員，若出現異常應由乘務員立即介入處理，但當時是否有駕駛員嘗試介入，仍待警方調查後確認。

針對該起事故，東京都知事小池百合子對受傷乘客表達慰問，同時也強調，必須徹底查明事故原因，以確保未來自動駕駛的安全。除此之外，她也宣布，東京都將全面中止正在進行的實驗，待釐清事發原因與安全檢驗後，才考慮是否重啟。

對此，日本網友仍擔憂表示「才開始測試不到一周，就發生事故」、「日本至今仍無法實現自動駕駛！除非在路上所有車輛都使用自動駕駛，否則它們根本無法應對人類不規範的駕駛行為！」，但也有網友持開放看法「這是一項實驗，所以這樣的事情必然會發生，累積這類數據非常重要」。

