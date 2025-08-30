媒體批評川普特使魏科夫沒經驗 白宮反斥「外國影響力行動」

美國總統川普特使魏科夫。（路透）

2025/08/30 17:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國新聞網站《政客》（Politico）一篇報導，批評美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff），磋商烏俄問題的表現。對此，白宮29日抨擊這家德國企業擁有的媒體機構進行「外國影響力行動」。

《法新社》29日報導，美國副總統范斯（JD Vance）在社群平台發文抨擊，「《政客》該篇報導有失新聞專業，但不僅於此，這是一場外國影響力行動，意在打擊（川普）政府以及我們其中一位最富成效的成員」。

2021年被德國媒體巨擘斯普林格集團（Axel Springer SE）收購的《政客》，29日發出一篇報導，引述不具名官員說法，指魏科夫日前與俄羅斯總統普廷的會談，「缺乏經驗一覽無遺」。

除了范斯，其他白宮數名官員也發出類似的批評，如副幕僚長布萊爾（James Blair）稱該篇報導，「是由一家德國控制的網路媒體所操作的外國影響力行動」。不過批評的官員均未提出任何外國勢力或政府介入的證據。

這些批評時值柏林與巴黎當局，對川普政府斡旋烏俄戰爭停戰的前景表達疑慮。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）說，戰事恐將「再持續好幾個月」。

地產大亨出身的魏科夫，雖然沒有外交資歷，仍獲川普指派為特使，負責推動烏俄、和加薩兩場戰爭的和談，結束戰爭，已多次赴莫斯科與普廷會面，29日則在紐約，與烏克蘭官員會談。

《政客》該篇報導，是近日多家媒體一連串報導的其中一篇，包括《大西洋月刊》（The Atlantic），指魏科夫與俄方的磋商造成混淆。對於媒體的批評，魏科夫回應表示，「我國這名了不起副總統的聲明，已經說明了一切」。

This story from Politico is journalistic malpractice. But it's more than that: it's a foreign influence operation meant to hurt the administration and one of our most effective members.



Notice how all of the people attacking Steve are on background? That means it's two or three… https://t.co/LsPmTpZfqy — JD Vance （@JDVance） August 29, 2025

