為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    媒體批評川普特使魏科夫沒經驗 白宮反斥「外國影響力行動」

    美國總統川普特使魏科夫。（路透）

    美國總統川普特使魏科夫。（路透）

    2025/08/30 17:47

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國新聞網站《政客》（Politico）一篇報導，批評美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff），磋商烏俄問題的表現。對此，白宮29日抨擊這家德國企業擁有的媒體機構進行「外國影響力行動」。

    《法新社》29日報導，美國副總統范斯（JD Vance）在社群平台發文抨擊，「《政客》該篇報導有失新聞專業，但不僅於此，這是一場外國影響力行動，意在打擊（川普）政府以及我們其中一位最富成效的成員」。

    2021年被德國媒體巨擘斯普林格集團（Axel Springer SE）收購的《政客》，29日發出一篇報導，引述不具名官員說法，指魏科夫日前與俄羅斯總統普廷的會談，「缺乏經驗一覽無遺」。

    除了范斯，其他白宮數名官員也發出類似的批評，如副幕僚長布萊爾（James Blair）稱該篇報導，「是由一家德國控制的網路媒體所操作的外國影響力行動」。不過批評的官員均未提出任何外國勢力或政府介入的證據。

    這些批評時值柏林與巴黎當局，對川普政府斡旋烏俄戰爭停戰的前景表達疑慮。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）說，戰事恐將「再持續好幾個月」。

    地產大亨出身的魏科夫，雖然沒有外交資歷，仍獲川普指派為特使，負責推動烏俄、和加薩兩場戰爭的和談，結束戰爭，已多次赴莫斯科與普廷會面，29日則在紐約，與烏克蘭官員會談。

    《政客》該篇報導，是近日多家媒體一連串報導的其中一篇，包括《大西洋月刊》（The Atlantic），指魏科夫與俄方的磋商造成混淆。對於媒體的批評，魏科夫回應表示，「我國這名了不起副總統的聲明，已經說明了一切」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播