媒體批評川普特使魏科夫沒經驗 白宮反斥「外國影響力行動」
美國總統川普特使魏科夫。（路透）
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國新聞網站《政客》（Politico）一篇報導，批評美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff），磋商烏俄問題的表現。對此，白宮29日抨擊這家德國企業擁有的媒體機構進行「外國影響力行動」。
《法新社》29日報導，美國副總統范斯（JD Vance）在社群平台發文抨擊，「《政客》該篇報導有失新聞專業，但不僅於此，這是一場外國影響力行動，意在打擊（川普）政府以及我們其中一位最富成效的成員」。
請繼續往下閱讀...
2021年被德國媒體巨擘斯普林格集團（Axel Springer SE）收購的《政客》，29日發出一篇報導，引述不具名官員說法，指魏科夫日前與俄羅斯總統普廷的會談，「缺乏經驗一覽無遺」。
除了范斯，其他白宮數名官員也發出類似的批評，如副幕僚長布萊爾（James Blair）稱該篇報導，「是由一家德國控制的網路媒體所操作的外國影響力行動」。不過批評的官員均未提出任何外國勢力或政府介入的證據。
這些批評時值柏林與巴黎當局，對川普政府斡旋烏俄戰爭停戰的前景表達疑慮。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）說，戰事恐將「再持續好幾個月」。
地產大亨出身的魏科夫，雖然沒有外交資歷，仍獲川普指派為特使，負責推動烏俄、和加薩兩場戰爭的和談，結束戰爭，已多次赴莫斯科與普廷會面，29日則在紐約，與烏克蘭官員會談。
《政客》該篇報導，是近日多家媒體一連串報導的其中一篇，包括《大西洋月刊》（The Atlantic），指魏科夫與俄方的磋商造成混淆。對於媒體的批評，魏科夫回應表示，「我國這名了不起副總統的聲明，已經說明了一切」。
This story from Politico is journalistic malpractice. But it's more than that: it's a foreign influence operation meant to hurt the administration and one of our most effective members.— JD Vance （@JDVance） August 29, 2025
Notice how all of the people attacking Steve are on background? That means it's two or three… https://t.co/LsPmTpZfqy
熱門賽事、球星動態不漏接