藉機鎮壓異己？ 伊朗宣稱又逮捕8名「以諜」

伊朗宣稱逮捕8名試圖在今年6月伊以戰爭中提供情報給以色列的嫌犯。圖為伊朗外長阿拉奇今年6月28日在德黑蘭出席死於以軍空襲的伊朗軍事指揮官、核子科學家與其他人的葬禮時，掩面哀悼。（路透）

2025/08/30 17:33

〔編譯張沛元／綜合報導〕伊朗國營媒體報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）30日表示，已逮捕8名試圖提供情報給以色列的嫌犯；這8人在今年6月以色列空襲伊朗期間，試圖將伊朗敏感地點坐標以及軍事要員的詳細資料，提供給以國情報機構「摩薩德」（Mossad）。

以國當時攻擊伊朗的核子設施，導致伊朗高階軍事指揮官與平民死亡，為伊朗自1980年代的兩伊戰爭以來所遭受的最嚴重攻擊；伊朗稍後對以軍基地、基礎建設與城市發射飛彈作為報復；6月22日，以色列盟友美國介入，發射飛彈攻擊伊朗境內多處核設施。

伊朗革命衛隊在聲明中宣稱，這些透過網路平台接受「摩薩德」專門培訓的嫌犯，是執行計畫前於伊朗東北部被捕，同時還一併查扣製造發射器、炸彈、爆裂物與詭雷的材料。

伊朗安全部隊在伊以戰爭期間進行大抓捕與加強街頭巡邏。伊朗國營媒體本月曾說，警方在稍早的12天伊以戰爭中，逮捕多達2.1萬名「嫌犯」，但並未透露這些人涉犯何事。

此外，伊朗當局幾個月來已處決至少8名「以諜」，包括本月9日被絞死伊朗核子科學家瓦迪（Rouzbeh Vadi），他被控供出另1名伊朗核子科學家的情資，後者今年6月命喪以色列空襲。

多個人權組織表示，間諜指控與火速處決，已被德黑蘭當局當成廣泛政治鎮壓的工具。

