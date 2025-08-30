為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    不滿俄國邊談邊打！ 澤倫斯基籲國際加碼制裁俄國銀行與能源

    民眾30日在烏克蘭南部札波羅熱的1棟稍早毀於俄國攻擊的公寓前擁抱。（法新社）

    民眾30日在烏克蘭南部札波羅熱的1棟稍早毀於俄國攻擊的公寓前擁抱。（法新社）

    2025/08/30 16:53

    〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基30日指責俄羅斯罔顧各界譴責，利用準備舉行領袖峰會的時間發動大規模攻擊，他呼籲國際社會加碼制裁俄羅斯的銀行與能源。

    澤倫斯基在其X帳號上發文說，國際社會對俄國此前的攻擊外界有目共睹，而今俄軍又開殺戒，再次顯示俄羅斯根本不甩國際社會的譴責…「莫斯科當局顯然是利用準備舉辦領袖級會議的時間，策畫發動新的大規模攻擊」。

    澤倫斯基說，「重啟外交機會之窗的唯一之道，就是對注資俄軍採取嚴厲措施，以及對莫斯科當局本身實施有效的制裁－－銀行與能源制裁」；光靠政治語言無法讓俄烏戰爭結束，還需要採取實際的行動，「我們期待美國、歐洲以及全世界的行動」。

    澤倫斯基還描述30日遭攻擊的最新情況，其中烏南札波羅熱的1棟5層樓的普通公寓民宅已確認有1人死亡，另有包括兒童在內的數十人受傷；此外，還有包括首都基輔在內的多城與地區遭俄軍攻擊，許多地方失火，住宅與商店等的民用基礎建設受損嚴重，估計俄方對烏國平民發射近540架無人機、8枚彈道飛彈與37枚其他類型飛彈。

