中共93閱兵為「紀念抗戰勝利」 美智庫狠打臉：扭曲歷史誤導人民

中共即將舉行93閱兵，不過，美國智庫指出，中共這場閱兵是扭曲歷史，目的是美化共產黨並誤導人民。圖為習近平先前在天安門閱兵。（美聯社）

2025/08/30 16:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共即將於9月3日在天安門舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，亦即93閱兵，不過，美國華府智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春撰文指出，中共這場閱兵是扭曲歷史、對現實的虛構，目的是美化共產黨並醜化其對手、誤導中國人民。

余茂春表示，1937年至1945年，主要和日軍對抗的是當時的國民政府軍隊，傷亡人數超過350萬人，然而，以延安為據點的中共軍隊損失微乎其微，至今只證實有1名高級將領在和日軍進行小規模作戰時身亡，亦即八路軍副參謀長左權。

請繼續往下閱讀...

余茂春指出，日本方面的統計資料顯示，二戰時在中國傷亡的日軍估計逾100萬人，幾乎全部是國民政府軍隊或同盟國所造成的，和共產黨沒太大關係。

余茂春說，中共之所以幾乎沒有和日軍作戰，主要原因出在中共和蘇聯的共生關係，史達林和希特勒於1939年8月簽署德蘇互不侵犯條約，而德國在亞洲的盟友就是日本。

余茂春透露，就算希特勒1941年片面撕毀條約入侵蘇聯，蘇聯仍因為同年稍早簽訂的日蘇中立條約禁止對日軍動手，在此情況下，中共的任何軍事行動都會危及日蘇條約，因此毛澤東和麾下軍隊持續避免和日軍發生衝突，日軍和八路軍很長一段時間都在華北共存，但八路軍幾乎沒有做出抵抗。

余茂春表示，中共對1940年的「百團大戰」不斷吹噓，其實是偽造出來的戰果，中共聲稱日軍在這場戰役中傷亡4.6萬人，但日方資料顯示傷亡不到500人。毛澤東後來甚至批評這場行動是戰略失誤，發動百團大戰的八路軍副總司令彭德懷，在文化大革命時更因為百團大戰一事遭到批鬥迫害。

余茂春指出，中共如今持續將「記憶武器化」來改寫歷史，將中國二戰陪都重慶等地方的博物館重新建造，以營造中共和美國在二戰時聯盟的假象，試圖消除美國和國民政府之間的同盟關係。

余茂春感嘆，即將到來的93閱兵就是一場充滿謊言的鬧劇，而且還是在1989年64事件奪走許多中國人性命的天安門廣場舉行，完全可以說是充滿諷刺。

余茂春批評，中共聲稱要藉由93閱兵向二戰期間1500萬名中國受難者致敬，但中共卻對對因清洗、飢荒、強迫勞動、恐怖統治、鎮壓而死的7000多萬國民無動於衷。

余茂春痛斥，中共政權所殺害的中國人遠超任何外國勢力，在道德上根本沒有資格來談論和平或紀念犧牲，而且中共從不紀念大躍進、文化大革命、天安門大屠殺等事件。

余茂春強調，任何民主國家的領導人都不應該應邀出席93閱兵，否則就是讓歷史蒙羞、背叛那些為了反法西斯主義拋頭顱灑熱血的勇士，轉而去讚揚建立在自己人民屍骨上的政權（指中共）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法