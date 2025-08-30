馬克宏：普廷9/1前若未會見澤倫斯基 就是在「玩弄」川普

馬克宏29日直言，若普廷9月1日前未與澤倫斯基會面，就證明他在「玩弄」川普。（歐新社）

2025/08/30 15:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普先後與俄羅斯總統普廷、烏克蘭總統澤倫斯基會面，並宣布促成「普澤會」後，外界持續關注兩人何時見面。然而，法國總統馬克宏29日直言，若普廷在9月1日前仍未與澤倫斯基會面，普廷就是在「玩弄」川普。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，馬克宏29日在與德國總理梅爾茨共同舉行的記者會上表示，「如果在川普總統設定的最後期限，亦即9月1日前未能看到普廷同意會見澤倫斯基，就意味普廷總統再次玩弄川普總統」。近日來，俄國官員連連否認將有「普澤會」，與美方先前說法相悖。

馬克宏補充道，如果「普澤會」未能舉行，歐洲領袖將推動實施主要和次要制裁，以迫使克里姆林宮談判和平協議。

25日，馬克宏等7位歐洲領袖一同赴白宮參與川普和澤倫斯基的會談。當時也有到場的梅爾茨表示，東歐衝突可能會持續「好幾個月」，但歐洲國家不會「放棄」基輔。他批評，儘管川普要求進行雙邊會談，但普廷並未展現準備好與澤倫斯基會面的誠意。

川普也表態稱，如果澤倫斯基和普廷之間沒有安排直接會晤，他預計將在2週內採取行動，「我們將觀察他們是否會舉行會晤，這將會很有趣。如果他們不舉行，2週後我就會知道我要做什麼」。

