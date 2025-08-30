為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬克宏：普廷9/1前若未會見澤倫斯基 就是在「玩弄」川普

    馬克宏29日直言，若普廷9月1日前未與澤倫斯基會面，就證明他在「玩弄」川普。（歐新社）

    馬克宏29日直言，若普廷9月1日前未與澤倫斯基會面，就證明他在「玩弄」川普。（歐新社）

    2025/08/30 15:45

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普先後與俄羅斯總統普廷、烏克蘭總統澤倫斯基會面，並宣布促成「普澤會」後，外界持續關注兩人何時見面。然而，法國總統馬克宏29日直言，若普廷在9月1日前仍未與澤倫斯基會面，普廷就是在「玩弄」川普。

    美國《國會山莊報》（The Hill）報導，馬克宏29日在與德國總理梅爾茨共同舉行的記者會上表示，「如果在川普總統設定的最後期限，亦即9月1日前未能看到普廷同意會見澤倫斯基，就意味普廷總統再次玩弄川普總統」。近日來，俄國官員連連否認將有「普澤會」，與美方先前說法相悖。

    馬克宏補充道，如果「普澤會」未能舉行，歐洲領袖將推動實施主要和次要制裁，以迫使克里姆林宮談判和平協議。

    25日，馬克宏等7位歐洲領袖一同赴白宮參與川普和澤倫斯基的會談。當時也有到場的梅爾茨表示，東歐衝突可能會持續「好幾個月」，但歐洲國家不會「放棄」基輔。他批評，儘管川普要求進行雙邊會談，但普廷並未展現準備好與澤倫斯基會面的誠意。

    川普也表態稱，如果澤倫斯基和普廷之間沒有安排直接會晤，他預計將在2週內採取行動，「我們將觀察他們是否會舉行會晤，這將會很有趣。如果他們不舉行，2週後我就會知道我要做什麼」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播