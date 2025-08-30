為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    促進學生交流、守護專注力 南韓中小學課堂將禁用手機

    南韓中小學生明年3月的新學年度起，將不得在課堂中使用手機等智慧型設備。（彭博）

    南韓中小學生明年3月的新學年度起，將不得在課堂中使用手機等智慧型設備。（彭博）

    2025/08/30 15:34

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》28日報導，南韓國會通過「中小學教育法」修正法案，明確規定中小學（含高中）學生上課期間不得使用手機等智慧型設備。

    據報導，南韓國會27日就「中小學教育法」修正法案召開全體會議，在163名出席議員中，最終115人投下贊成票、31人反對、17人棄權，通過該修訂案，規定明年3月1日起，南韓中小學（含高中）課堂上全面禁用手機等智慧型設備，惟若出於教育目的或應對緊急情況等原因，經校長和教師許可後，可作為例外情況使用。

    此外，法案還規定，為保障學生的學習權和教師的教學活動，即便在非上課時間，校長與教師也可限制學生在校內「使用及持有」智慧型設備。有關限制的具體標準、方法及適用的設備類型等必要事項，將由各校通過校規自行訂定。

    修正案通過後，法案發起人「國民力量黨」議員趙廷訓在社交媒體「臉書」發文表示，「這項法案是一份承諾，旨在守護最寶貴的東西——教室內學生間的交流、輕鬆的玩笑與歡笑，以及孩子們的專注力和休息時間，目的並非要奪走孩子們的智慧型手機，而是要將時間與生活歸還給他們」。

    趙議員強調，至少在學校這個空間裡，要讓孩子們暫時遠離演算法的誘惑和過度沉溺的浪潮；建立最基本的秩序，是為了讓孩子們能與朋友、老師共度時光並獲得成長。即便學生眼下或許會有些失望，但我堅信這是社會必須承擔的責任。

    他接著強調，法案的通過並非終點，而是新的起點。各校應當仔細修訂校規，完善保管與聯絡機制，並為身心有障礙的學生和特殊教育對象等制定周密的保護措施和指導方針。

