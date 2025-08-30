反擊各國承認巴勒斯坦國 美拒向巴勒斯坦官員核發簽證

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯在去年紐約聯合國大會上發表演說，但今年赴美簽證已遭美撤銷。（美聯社檔案照）

2025/08/30 15:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在以色列持續轟炸加薩走廊後，法國帶頭推動在9月聯合國大會承認巴勒斯坦國，獲得熱烈響應。然而，美國國務院29日表示，已開始拒絕並撤銷巴勒斯坦自治政府（PA）與巴勒斯坦解放組織（PLO）成員的簽證。

英國《衛報》指出，原本計畫前往紐約向聯合國大會發表演說的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），對美國撤銷簽證的決定感到震驚，並認為該決定違反「聯合國總部協定」，即東道主美國不應拒絕向前往聯合國大會的官員發放簽證，但美國國務院辯稱，仍允許巴勒斯坦代表團出席，即是遵守該協定

美國國務院在一份聲明中為撤銷阿巴斯等官員簽證作出解釋，稱「川普政府已明確表示：追究PLO和PA未履行承諾，以及破壞和平前景的責任，符合我們的國家安全利益」。

美國國務院指責巴勒斯坦人向國際刑事法院（ICC）和國際法院（ICJ）提起對以色列的不滿，稱這是在打「法律戰」，呼籲巴勒斯坦自治政府放棄「為確保片面承認一個臆想中的巴勒斯坦國而做出的努力」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）則在社群平台X上發文，感謝川普政府「採取這個大膽舉動，再度站在以色列這邊」。

