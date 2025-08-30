為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    非營利組織：吹哨者連署批川普 遭美環保署開除

    非營利組織「捍衛科學」（Stand Up for Science）今天抨擊美國環境保護署（EPA）開除5名「吹哨者」，這5人連署一封批評總統川普政府的公開信。（路透）

    2025/08/30 15:56

    〔中央社〕非營利組織「捍衛科學」（Stand Up for Science）今天抨擊美國環境保護署（EPA）開除5名「吹哨者」，這5人連署一封批評總統川普政府的公開信。

    法新社報導，「捍衛科學」是為因應川普削減聯邦研究經費等政策而創立。根據這個科學倡議團體的聲明，環保署「開除5名連署『EPA異議宣言』（EPA Declaration of Dissent）的吹哨者，並對另外4名員工發出解職通知」。

    環保署今天在聲明中似乎承認人事異動，但未具體說明員工是否遭解僱。環保署發言人致函法新社說：「經過全面內部調查，環保署主管依據個別情況做出決定。」發言人不願對「個別人事問題」置評。

    環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）上任後執行川普政策，包括放寬氣候規範、擴大化石燃料開發及削減清潔能源經費。此舉引發科學界與環保團體強烈反彈。

    環保署7月將上百名員工停職，這些員工先前連署這封公開信，信中嚴厲指控澤爾丁推動危害民眾及地球的政策。

