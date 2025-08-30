為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美駐以色列大使會晤台灣代表 直言台灣是「活力國家、自由好友」

    美國駐以色列大使哈克比25日於X平台發文表示，「今天在耶路撒冷與台北經濟文化辦事處代表李雅萍共進午餐。台灣是美國與以色列的好朋友，也是自由的好朋友！很高興與台灣這個充滿活力國家的代表見面。」（圖擷自哈克比X）

    2025/08/30 14:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）近期與我國駐台拉維夫台北經濟文化辦事處（TECO）代表李雅萍共進午餐後表示，台灣是美國、以色列好友，也是自由的好友，並直指很高興與台灣這個充滿活力「國家的代表」見面。

    哈克比25日於X平台發文表示，「今天在耶路撒冷與台北經濟文化辦事處代表李雅萍共進午餐。台灣是美國與以色列的好朋友，也是自由的好朋友！很高興與台灣這個充滿活力國家的代表見面。」

    哈克比是美國駐以色列大使、前阿肯色州州長；女兒桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）則是現任阿肯色州州長。

    父女2人皆被視為川普及其團隊MAGA的重要政治人物，川普去年12月點名哈克比擔任美國駐以色列大使，而桑德斯在川普擔任首任總統期間，曾擔任3年半白宮發言人。

