美國威力球39次槓龜！頭獎306億創歷來第6高

美國威力球頭獎累積至10億美元，創下威力球歷來第6高的紀錄。（歐新社）

2025/08/30 14:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國威力球目前已連續39次槓龜，今（30日）晚開出的頭獎預計會累積至10億美元（約新台幣306億元），創下威力球歷來第6高的紀錄。

據《ABC》報導，威力球27日開獎號碼為9、12、22、41、61和特別號25，共送出3注100萬美元二獎、3注200萬美元的二獎加倍玩法，不過沒有幸運兒抱走頭獎。

請繼續往下閱讀...

美國民眾即將迎來國定假日勞動節（9月首個週一，今年為9月1日），威力球8月30日頭獎金額從原本預估的9.5億美元（約新台幣290億元）上調至10億美元。

威力球上次開出要回到5月31日，由加州1人獨得2.045億美元（約新台幣62.5億元），假如這次有幸運兒抱走10億美元，在選擇一次性全領的情況下可拿到稅前4.531億美元（約新台幣138.6億元），也可以分30年領取全額獎金。

威力球最高頭獎是2022年在加州開出的單注獨得20.4億美元（約新台幣624億元），2至5名分別為2023年10月加州17.65億美元（約新台幣540億元）、2016年1月加州與佛州、田納西州3注均分的15.86億美元（約新台幣458億元）、2024年4月奧勒岡州13.26億美元（約新台幣405億元）、2023年7月加州10.8億美元（約新台幣330億元）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法