為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國威力球39次槓龜！頭獎306億創歷來第6高

    美國威力球頭獎累積至10億美元，創下威力球歷來第6高的紀錄。（歐新社）

    美國威力球頭獎累積至10億美元，創下威力球歷來第6高的紀錄。（歐新社）

    2025/08/30 14:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威力球目前已連續39次槓龜，今（30日）晚開出的頭獎預計會累積至10億美元（約新台幣306億元），創下威力球歷來第6高的紀錄。

    《ABC》報導，威力球27日開獎號碼為9、12、22、41、61和特別號25，共送出3注100萬美元二獎、3注200萬美元的二獎加倍玩法，不過沒有幸運兒抱走頭獎。

    美國民眾即將迎來國定假日勞動節（9月首個週一，今年為9月1日），威力球8月30日頭獎金額從原本預估的9.5億美元（約新台幣290億元）上調至10億美元。

    威力球上次開出要回到5月31日，由加州1人獨得2.045億美元（約新台幣62.5億元），假如這次有幸運兒抱走10億美元，在選擇一次性全領的情況下可拿到稅前4.531億美元（約新台幣138.6億元），也可以分30年領取全額獎金。

    威力球最高頭獎是2022年在加州開出的單注獨得20.4億美元（約新台幣624億元），2至5名分別為2023年10月加州17.65億美元（約新台幣540億元）、2016年1月加州與佛州、田納西州3注均分的15.86億美元（約新台幣458億元）、2024年4月奧勒岡州13.26億美元（約新台幣405億元）、2023年7月加州10.8億美元（約新台幣330億元）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播