    首頁　>　國際

    日媒：華府擬要求擴大買美國米 日官員訪美急喊停

    日媒披露，美國政府曾告訴日本政府，擬在總統行政命令納入日本擴大購買美國米，作為雙方關稅談判的一環。而日本對此強烈反對，負責談判的官員赤澤亮正的訪美行程臨時喊停。示意圖。（路透）

    2025/08/30 13:42

    〔中央社〕日媒披露，美國政府曾告訴日本政府，擬在總統行政命令納入日本擴大購買美國米，作為雙方關稅談判的一環。而日本對此強烈反對，負責談判的官員赤澤亮正的訪美行程臨時喊停。

    「日本經濟新聞」29日引述多名日本政府相關人士披露事態發展。

    消息人士透露，美國也告訴日本，有意在總統行政命令寫入日本降低農產品關稅的相關內容，但日方認為美方此舉已屬「干涉內政」而強烈反對，加上日本與美國7月談妥關稅相關協議時，雙方已就日方不降低農產品關稅達成共識，日方認為美方的新要求與既有協議抵觸。

    白宮官員29日回應「日本經濟新聞」採訪時表示，美日談判過程，確實「曾討論過」稻米貿易，但目前還不清楚是否把相關內容寫入總統行政命令。

    負責代表日本政府與美方協商關稅的經濟再生擔當大臣赤澤亮正，原訂本月28日訪美，以協調把日本投資美國5500億美元的承諾寫成共同文件，不過出訪行程在出發當天突然喊停，理由是事務層級的事前協調談不攏。

    他在29日召開記者會表明會持續進行事務層級協商，同時也說，在美國總統行政命令發布之前，「我可能會再訪美一次」。

    日本與美國7月下旬就關稅達成協議，敲定日本銷美汽車以及對等關稅下調為15%，不過美方的總統行政命令並未納入在談判中談妥的關稅減輕措施；而下調汽車關稅的總統行政命令也尚未發布。

    報導指出，赤澤亮正原本有意透過這次訪美，敦促美方修改與發布相關命令，但是因為雙方的分歧而突然暫停訪問，不過日本事務層級官員仍舊前往美國繼續協商。1140830

