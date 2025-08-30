為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普砍50億美元外援經費 聯邦政府停擺機率增

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    2025/08/30 13:53

    〔中央社〕白宮今天表示，美國總統川普已採取行動削減經國會批准的近50億美元（約新台幣1530億元）對外援助經費。由於民主黨人反對這項政策，聯邦政府因此停擺的可能性升高。

    法新社報導，川普在致聯邦眾議院的信中寫道，刪減49億美元是針對國務院及美國國際開發總署（USAID）相關計畫。

    白宮管理及預算局（OMB）在社群媒體上發布信函副本，並發文說川普「將始終以『美國優先』」。

    民主黨警告，任何試圖撤銷國會已批准的經費行動，都將使得避免預算癱瘓的談判破局，可能導致所謂的政府關門危機於今年稍晚出現。

    參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）認為，川普採取鮮為人知、技術上稱為「口袋撤銷」（pocket rescission）的立法手段不合法。

    美聯社提到，口袋撤銷是指總統在會計年度接近結束時向國會提出請求，要求不要動用已核准的經費，以致國會無法在45天的時限內完成相關行動，這筆經費最終未被執行，等同失效。美國每年會計年度在9月底結束。

    舒默說：「川普和共和黨籍國會議員顯然都沒有任何計畫來避免痛苦且完全不必要的政府關門情況發生。」

    部分溫和派共和黨人也表示，反對川普試圖阻擋國會已批准的支出。

    白宮官員告訴媒體，川普政府的做法有「堅實的法律依據」，任何針對此事在法院提出的挑戰都將敗訴。

    共和黨掌控國會參眾兩院，但在參院仍需民主黨的支持才能通過新的開支法案。

