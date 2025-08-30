為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    太陽「怪獸級噴發」首度被看光！ 地表最強望遠鏡拍下X級閃焰

    這張由井上太陽望遠鏡所拍攝的影像，是人類史上最高解析度的太陽閃焰畫面，揭示了前所未見的精細結構。（圖：NSF/NSO/AURA）

    這張由井上太陽望遠鏡所拍攝的影像，是人類史上最高解析度的太陽閃焰畫面，揭示了前所未見的精細結構。（圖：NSF/NSO/AURA）

    2025/08/30 09:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕人類觀測太陽的歷史翻開全新篇章。根據科學新聞網站《Science Alert》報導，由美國國家科學基金會（NSF）所資助、全球最強大的太陽觀測設施「井上太陽望遠鏡」（Daniel K. Inouye Solar Telescope），近期首次成功捕捉到一次最強等級（X級）的太陽閃焰，並以令人瞠目結舌的解析度，傳回了人類史上最清晰的太陽爆發細節。

    這座位於夏威夷哈萊阿卡拉火山頂的望遠鏡，憑藉其巨大的鏡面與先進技術，能以無與倫比的精細度窺探太陽。這次歷史性的觀測發生於2024年8月8日，捕捉到一次X1.3級的閃焰，其影像解析度極高，足以分辨出橫跨僅約四個地球的微小結構。

    人類史上首次清晰看見「個別日冕環」

    此次觀測最大的科學突破，是史上第一次能夠清晰地解析出太陽閃焰爆發前、由熾熱電漿構成的「個別日冕環」。過去，受限於望遠鏡的解析力，科學家只能看到模糊的環束。而井上望遠鏡憑藉其超越次強望遠鏡兩倍以上的解析力，終於揭示了這些平均寬度僅約48.2公里的電漿細絲的真實樣貌。

    日冕環是沿著太陽磁力線流動的電漿弧，其結構與演變，被認為是解開太陽閃焰爆發機制「磁場重聯」之謎的關鍵。太陽閃焰引發的太陽風暴，足以在數小時內癱瘓全球的無線電通訊與電網。科學家希望，透過研究這些前所未見的精細結構，能發展出更準確的預測工具，為地球爭取寶貴的應變時間。

    研究作者、加州大學波德分校天文學家坦布里（Cole Tamburri）振奮地表示：「我們終於能窺探我們推測了數年的空間尺度，終於能以太陽運作的真實尺度來觀察它了。」這項重大研究成果，已發表於《天體物理學期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。

    井上望遠鏡拍攝的太陽閃焰標示圖。圖中清楚標示出南北兩端的「閃焰帶」（Flare Ribbon），以及位於中央、由電漿構成的「日冕環拱廊」（Arcade of Coronal Loops），這是科學家首次能清晰解析出的關鍵結構。（圖：NSF/NSO/AURA）

    井上望遠鏡拍攝的太陽閃焰標示圖。圖中清楚標示出南北兩端的「閃焰帶」（Flare Ribbon），以及位於中央、由電漿構成的「日冕環拱廊」（Arcade of Coronal Loops），這是科學家首次能清晰解析出的關鍵結構。（圖：NSF/NSO/AURA）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播