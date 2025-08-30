太陽「怪獸級噴發」首度被看光！ 地表最強望遠鏡拍下X級閃焰

這張由井上太陽望遠鏡所拍攝的影像，是人類史上最高解析度的太陽閃焰畫面，揭示了前所未見的精細結構。（圖：NSF/NSO/AURA）

2025/08/30 09:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類觀測太陽的歷史翻開全新篇章。根據科學新聞網站《Science Alert》報導，由美國國家科學基金會（NSF）所資助、全球最強大的太陽觀測設施「井上太陽望遠鏡」（Daniel K. Inouye Solar Telescope），近期首次成功捕捉到一次最強等級（X級）的太陽閃焰，並以令人瞠目結舌的解析度，傳回了人類史上最清晰的太陽爆發細節。

這座位於夏威夷哈萊阿卡拉火山頂的望遠鏡，憑藉其巨大的鏡面與先進技術，能以無與倫比的精細度窺探太陽。這次歷史性的觀測發生於2024年8月8日，捕捉到一次X1.3級的閃焰，其影像解析度極高，足以分辨出橫跨僅約四個地球的微小結構。

人類史上首次清晰看見「個別日冕環」

此次觀測最大的科學突破，是史上第一次能夠清晰地解析出太陽閃焰爆發前、由熾熱電漿構成的「個別日冕環」。過去，受限於望遠鏡的解析力，科學家只能看到模糊的環束。而井上望遠鏡憑藉其超越次強望遠鏡兩倍以上的解析力，終於揭示了這些平均寬度僅約48.2公里的電漿細絲的真實樣貌。

日冕環是沿著太陽磁力線流動的電漿弧，其結構與演變，被認為是解開太陽閃焰爆發機制「磁場重聯」之謎的關鍵。太陽閃焰引發的太陽風暴，足以在數小時內癱瘓全球的無線電通訊與電網。科學家希望，透過研究這些前所未見的精細結構，能發展出更準確的預測工具，為地球爭取寶貴的應變時間。

研究作者、加州大學波德分校天文學家坦布里（Cole Tamburri）振奮地表示：「我們終於能窺探我們推測了數年的空間尺度，終於能以太陽運作的真實尺度來觀察它了。」這項重大研究成果，已發表於《天體物理學期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。

井上望遠鏡拍攝的太陽閃焰標示圖。圖中清楚標示出南北兩端的「閃焰帶」（Flare Ribbon），以及位於中央、由電漿構成的「日冕環拱廊」（Arcade of Coronal Loops），這是科學家首次能清晰解析出的關鍵結構。（圖：NSF/NSO/AURA）

