普廷將出席「上海合作組織」峰會 再與習近平同框閱兵

俄羅斯總統普廷。（路透）

2025/08/30 10:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷即將訪問中國，行前受訪再度痛批西方制裁，他直言俄國經濟因烏俄戰爭與貿易限制而面臨衰退邊緣，同時強調，俄羅斯與中國一致反對「歧視性」的全球貿易制裁，將持續深化合作。

據《路透》報導，普廷是在接受中國官媒《新華社》書面專訪時回應，俄中2國共同反對全球貿易中的「歧視性」制裁。他此行將先出席在天津舉行的「上海合作組織」（SCO）峰會，隨後前往北京，與中國國家主席習近平舉行會談，並出席一場紀念二戰結束、日本正式投降的大型軍事閱兵式。

請繼續往下閱讀...

報導指出，習近平今年5月曾出席莫斯科紅場閱兵儀式，紀念蘇聯及其盟國戰勝納粹德國80週年，這是習近平自擔任中國國家領導人以來，第11度造訪俄羅斯。

普廷表示，「中國是俄羅斯迄今為止最大的貿易夥伴，兩國間的交易幾乎完全以盧布和人民幣結算，俄羅斯是中國主要的石油和天然氣供應國，雙方持續合作降低雙邊貿易壁壘。」

普廷說，除了能源，俄國近年也開始向中國出口豬肉、牛肉，農產品在對中出口中比重日益上升，雙方並持續推動降低貿易壁壘。

報導分析，俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來，莫斯科遭受美歐多輪嚴厲制裁，經濟受到重創。美國總統川普也放話，若俄方在和平談判上沒有進展，不排除對俄祭出「更大規模」的制裁。

烏戰後，西方國家紛紛與俄斷交，但中國隨即伸出援手，不僅大量購買俄國石油，也銷售汽車與電子產品，使得中俄雙邊貿易額在2024年創下2450億美元新高。

外界普遍批評北京暗助俄羅斯持續發動所謂「特別軍事行動」，歐盟更直指中國的支持已對歐洲安全構成嚴重威脅；不過中國否認相關指控。

據悉，普廷與習近平於2022年宣布建立「無上限」戰略夥伴關係，2人過去10年已會晤逾40次。普廷因涉嫌非法將數百名烏克蘭兒童驅逐出境，遭國際刑事法院通緝，他最後一次訪中是在2024年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法