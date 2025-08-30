習近平不信任何人！ 親自提拔的14高階將領被消失

中國國家主席習近平自2012年上任以來，對解放軍高層展開大清洗行動，其範圍和力道遠超過中共之前的所有領導人。《彭博》統計，習近平上任迄今已解職或調查了近5分之1由他親自提拔的將領。（路透資料照）

2025/08/30 06:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平自2012年上任以來，對解放軍高層展開大清洗行動，其範圍和力道遠超過中共之前的所有領導人。《彭博》統計，習近平上任迄今已解職或調查了近5分之1由他親自提拔的將領。專家指出，解放軍高層內部目前存在巨大動盪，這無疑會帶來負面影響。

習近平上任伊始便警告，軍隊腐敗對中共構成生存威脅。軍隊內部的「買官賣官」現象曾是公開的秘密：新兵為入伍行賄，軍官則為晉升向將軍行賄，並透過回扣來償還「債務」。

《彭博》報導，習近平的反腐肅貪行動已導致中共中央軍事委員會成員從7人減至4人，這是自毛澤東時代以來空缺比例最高的時期。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院的學者夏爾（James Char）指出，解放軍高層內部目前存在巨大動盪，這無疑會帶來負面影響。

根據《彭博》統計，習近平任內提拔的79名高階將領中，有14人不是被調查，就是被消失，佔總數的17.7%。相較之下，在江澤民和胡錦濤執政期間，沒有一位晉升的將領曾被調查。

《彭博》指出，中共中央軍委主席被視為掌握中國權力的關鍵，而軍委成員人選也因此備受關注。然而，近期被清洗的將領中，包括一些由習近平親自提拔的親信，顯示即便身居高位也並非高枕無憂。

以近期落馬的何衛東為例，他在2022年10月被破格提拔為中央軍委副主席。何衛東曾與習近平在福建共事，一路晉升，並負責過對台作戰規劃，被外界視為習近平的心腹。何衛東的落馬引發了外界對中國攻台準備程度的質疑。此外，何衛東可能是自前總書記趙紫陽以來，已知被調查的最高級別在任軍委成員。

《彭博》引述美國國防大學國家戰略研究所資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow） 指出，很難評估這些大清洗對軍隊戰備狀態的影響，但關鍵在於，習近平本人可能對解放軍戰力及裝備的質量缺乏信心。

《彭博》指出，預計在9月3日抗戰80週年勝利大閱兵結束數週後，習近平將在中共四中全會上增補中央軍委人員。屆時，超過300名幹部將齊聚北京，商討下一個5年經濟計劃，並做出關鍵人事決定。

美國智庫「亞洲協會」（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas） 表示，習近平似乎有意讓盟友和對手持續猜測接班人問題，甚至可能直到最後一刻才會揭曉。雖然不尋常，如果習近平在中共四中全會上提拔一名文官進入中央軍委，這或許會是一個潛在的接班人訊號，但這種情況發生的可能性極小。

牛犇指出，儘管外界猜測不斷，習近平本人並未做出任何指定接班人的跡象。在中國網路上，任何關於接班人的討論都受到嚴格審查。更可能的情況是，習近平將從現役的29名將領中，挑選合適人選來填補軍委空缺。

