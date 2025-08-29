為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    擴大社群宣傳 日本宮內廳要求明年公關費倍增

    日本宮內廳在新會計年度預算要求中大增公關費，強化社群平台的宣傳。圖為日本天皇德仁（左）、皇后雅子（中）及其獨生女愛子公主（右）6月4日參訪沖繩縣和平祈念資料館。（美聯社）

    日本宮內廳在新會計年度預算要求中大增公關費，強化社群平台的宣傳。圖為日本天皇德仁（左）、皇后雅子（中）及其獨生女愛子公主（右）6月4日參訪沖繩縣和平祈念資料館。（美聯社）

    2025/08/29 22:35

    〔編譯張沛元／綜合報導〕日本宮內廳29日公布2026會計年度（始於2026年4月1日）的預算要求的內容，其中公關費較目前會計年度足足增加一倍多，目的在於強化皇室在Instagram等社群平台上的宣傳。此外，宮內廳還要求為天皇伉儷及其獨生女愛子公主增添人手。

    宮內廳去年4月在Instagram上開設官方帳號，今年5月又在YouTube上開設官方帳戶，內容以發布天皇德仁與皇后雅子出席各式活動的照片與影片為主，今年8月起又發布內容擴及天皇胞弟秋篠宮文仁親王一家人以及其他皇室成員的活動。

    根據日媒，為進一步強化公關宣傳，宮內廳在新會計年度的預算要求中，將公關費從現行的2700萬日圓大增一倍多達約5300萬日圓。

    此前的皇室宣傳拍攝多為皇室成員的下鄉公務，而今則打算擴及其在東京、甚至海外的活動；新預算中要求增加的公關費，將用於拍攝與製作發布於Instagram與其他社群平台上的照片與影片的人事費用。

    此外，宮內廳還要求為天皇一家人增加2名侍從，以及將愛子公主的專屬工作人員從目前的1人增至3人，以協助以成年皇室成員身分擴大公開活動的愛子公主。

    29日是日本各部會提交2026會計年度預算的截止日，宮內廳所提的預算要求總金額為197.77億日圓（約台幣41.11億元），用途除了前述的公關宣傳，還有翻修與防災等。

