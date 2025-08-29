為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    真的是萬中選一！ 罕見左旋蝸牛要脫單 紐西蘭辦全國「徵婚」

    英國左旋蝸牛「傑瑞米」，示意圖。（法新社檔案照）

    英國左旋蝸牛「傑瑞米」，示意圖。（法新社檔案照）

    2025/08/29 21:48

    〔編譯管淑平／綜合報導〕交友軟體上許多人大概都會自稱是「萬中選一」，不過，「奈德」（Ned）是真的萬中選一的黃金單身漢，因為牠是一隻外殼左旋的蝸牛，大概每4萬隻蝸牛才有1隻是左旋，但是如此的稀有性可能害牠得一輩子單身，為此，紐西蘭正進行一場全國「徵婚」行動，要為「奈德」找同樣左旋的蝸牛伴侶。

    《華盛頓郵報》28日報導，住在紐西蘭北島的插畫家克拉克森（Giselle Clarkson），上週偶然在自家花園發現「奈德」，一開始以為是新物種，後來了解奈德外殼特殊的旋轉方向後，決定為牠造個小窩，還幫牠取名Ned，靈感來自美國動畫「辛普森家庭」（The Simpsons）中的左撇子「魯肉王」（Ned Flanders）。

    蝸牛為雌雄同體，但是由於大多數蝸牛殼都是右旋，左、右旋蝸牛生殖器位置完全相反，難以吻合交配。研究蝸牛的英國諾丁漢大學演化基因學副教授戴維森（Angus Davison）比喻，就像一輛右駕的英國巴士駕駛，和一輛左駕的美國巴士駕駛，相向而行，在兩車交錯而過時，兩名駕駛無法鄰窗對話。如果奈德想要交配繁衍，就得找到另一隻同樣稀有的左旋蝸牛。

    為此，克拉克森和她曾任職的《紐西蘭地理雜誌》（New Zealand Geographic），一起發起為奈德尋找左旋伴侶的行動，呼籲民眾仔細找找自家花園，是否也有左旋蝸牛。該雜誌發行人法蘭克漢（James Frankham）表示，「找到的機率是4萬分之1，但是仍值得一試」。

    戴維森2016年也曾在英國，替一隻被命名為「傑瑞米」（Jeremy）的左旋蝸牛找伴，原本在英國、西班牙各找到一隻左旋蝸牛，怎知事情發展如電視劇情節般戲劇化，這兩隻蝸牛拋棄了「傑瑞米」，自己先交配，不過最終傑瑞米還是加入了牠們，組成「三方關係」，在牠2017年過世前，估計孕育了數十隻小蝸牛。

    圖 圖
    圖 圖
