打書行程將展開 賀錦麗特勤維安保護遭川普撤銷

2025/08/29 20:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普28日下令，撤銷去年大選對手、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）卸任後享有的延長維安保護，這項命令就選在賀錦麗即將巡迴全國多城、宣傳她即將出版的個人回憶錄。

美國有線電視新聞網（CNN）29日報導，根據聯邦法律，副總統卸任後享有6個月的維安，給予賀錦麗的保護期限已於7月21日屆滿；不過，前總統拜登卸任前簽署命令，將給予賀錦麗卸任後的特勤保護延長1年。這項延長維安保護，28日已遭川普撤銷，自9月1日起生效。

CNN所見川普發給國土安全部的備忘錄寫道，「授權自2025年9月1日起，停止先前由行政備忘錄所授權、超過法律要求以外的任何安全相關措施，適用對象：前副總統賀錦麗」。

川普撤銷賀錦麗的特勤維安，時值選後沉澱多時的賀錦麗，即將在多個城市進行個人回憶錄《107天》（107 Days）宣傳行程，她也因此大幅增加公開露面。該書將於9月23日出版。

白宮和特勤局未評論此事。賀錦麗資深顧問艾倫（Kirsten Allen）表示，賀錦麗對特勤局對安全的專業、奉獻，深表感謝。

