資深空姐曝旅遊「3噁心習慣」! 行李箱放1地方：不可原諒

2025/08/29 20:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1位空服員提醒大家，旅遊時千萬不要做出「3大噁心習慣」，並直言，「這是不可原諒的。」包含把行李箱放床上；把鞋子、衣服帶進房間；頂著髒頭髮上飛機等。

英媒《每日郵報》昨（28日）報導，擁有6年空服經驗的達拉斯（Cher Dallas），經常在TikTok上分享旅遊的小撇步。達拉斯在其中1段影片中談到，「身為1位有6年資歷的空服員，我絕對不會做的3件事情」。

達拉斯首先指出，自己絕對「不會在床上打開，或整理行李箱」。達拉斯表示，「行李箱的輪子已經在機場地板上滾來滾去，甚至經過廁所地面，且飛機上的行李艙內部也非常髒。」她提到，有些航班還曾有母乳灑在行李艙內，因此把行李箱放到床上，簡直是「不可原諒」的行為。

達拉斯的第2個原則是「一回家就脫鞋」。達拉斯補充，「我的鞋子絕對不會穿進房間裡，尤其是地毯上，更不用說工作鞋了，因為有人在上面吐過。」她接著說，「這也適用於旅行所穿的衣服，我絕不會穿著搭飛機時的衣服躺在床上，那真的太噁了。」

最後則是，「絕不會帶著髒頭髮搭機」。達拉斯坦言，「我也不知道為什麼，搭飛機就是會讓頭髮變得油膩，看起來超噁。我受不了進洗手間照鏡子時，發現自己的頭髮又油又髒的樣子。」她承認，「油膩+乾燥的環境，真的會讓我的頭皮變得超級不健康，所以我幾乎都會在飛行前洗頭，或者乾脆綁個低髮髻。」

