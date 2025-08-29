批西方安全保障「片面且危險」俄羅斯：基輔將成為戰略挑釁者

烏克蘭總統澤倫斯基28日才說西方安全保障架構很快將出爐，但俄國外交部發言人沙卡洛娃（見圖）29日批評，該提議「片面且危險」。（法新社）

2025/08/29 19:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）29日放話，西方國家有關烏克蘭安全保障的提議，是「片面且危險的」，會使基輔當局成為俄國邊境的「戰略挑釁者」，從而增加俄國與西方發生衝突的風險。

《路透》報導，烏克蘭的歐洲盟友正在努力為烏克蘭制定一系列安全保障措施，這些措施可能成為烏俄戰爭潛在和平解決方案的一部分，旨在保護基輔免受俄國未來可能的攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基28日才表示，他預計安全保障架構最快下週就會公布。

然而，俄國外交部發言人沙卡洛娃29日表示：「（烏克蘭）安全保障必須建立在達成共識的基礎上，並考慮到俄國的安全利益。」她強調，西方國家目前的提議很「片面」，目的顯然是遏制俄國，「（這些提議）違反安全不可分割的原則，使基輔在俄國邊境扮演戰略挑釁者的角色，增加北大西洋公約組織（NATO）與我國發生武裝衝突的風險」。

莫斯科先前就曾表明，俄國不喜歡歐洲國家有關給予烏克蘭安全保障的提議，也不會接受任何北約部隊駐紮在烏克蘭領土上。

