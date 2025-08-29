泰國憲法法院罷免總理貝東塔 繼任人選難產

遭憲法法院裁決免職的總理貝東塔在曼谷召開記者會，強調已盡最大力量捍衛國家利益後，向民眾道別。（美聯社）

2025/08/29 18:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕泰國憲法法院29日作出重大裁決，宣布解除總理貝東塔及其內閣職務，理由是她在處理與柬埔寨的邊境爭議時未能遵守道德標準，此舉立即引發泰國政壇陷入嚴重不確定性。這已是泰國憲法法院一年內第二次罷免總理。去年，前任總理賽塔同樣因道德爭議遭驅逐下台。

去年上任的貝東塔為前總理塔克辛之女。今年7月1日，她因一通與柬埔寨前總理韓森的私人電話遭外洩而遭法院暫停職務。當時兩人討論泰柬邊境緊張局勢，貝東塔在通話中稱呼韓森為「叔叔」，並稱泰國軍方指揮官為「對手」，言論迅速在國內引發軒然大波，被反對派視為貶損國家尊嚴，「向柬埔寨低頭」，導致其執政聯盟一度瀕臨瓦解。

憲法法院九名法官一致裁定，貝東塔的言行損害公眾信任，「將個人利益置於國家利益之上」，造成民眾懷疑她偏袒柬埔寨，違反了憲法對政府高官應具備「明顯誠信」與「道德操守」的要求。法院宣布，其總理任期自7月1日遭停職起即告終止，內閣亦隨之解散。

貝東塔在判決後對記者表示，她已盡最大努力維護國家利益，試圖以和平方式化解邊境危機，避免衝突升級，「我的動機是為了國家好，不是為了個人利益，而是為了人民的福祉，包括平民和士兵的生命安全」。

泰國政局20年來持續在塔克辛家族與保守派軍方、王室勢力間拉鋸。貝東塔則是塔克辛創建的政治勢力中第六位遭憲法法院罷免的總理。塔克辛本月稍早才剛獲刑事法院無罪釋放，洗脫侮辱王室罪名。

隨著貝東塔被罷免，泰國目前陷入無人能接任的困境。根據憲法，僅限於2023年大選時曾被提名的9名總理候選人者具資格再競逐。但法新社指出，這9人中已有4人因法律問題、健康狀況或政黨支持度不足而無法出線，且部分人不被貝東塔所屬的為泰黨接受，導致組閣前景極度渺茫。

