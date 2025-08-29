為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    大實話？德國總理直言澤普會「不會發生」

    德國總理梅爾茨。（歐新社檔案照）

    德國總理梅爾茨。（歐新社檔案照）

    2025/08/29 18:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國總統川普仍努力促成烏克蘭總統澤倫斯和俄羅斯總統普廷，兩人面對面會談之際，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）直言，即使川普政府仍持續推動和平方案，烏、俄兩國領袖直接會談，「不會發生」。

    《政客》（Politico）網站報導，梅爾茨28日前往法國總統夏季渡假莊園布瑞岡松堡（Fort de Bregancon），與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）晚餐會，會前對記者表示，「顯然澤倫斯基總統和普廷總統不會會面，這與上週我們在華府時，川普總統和普廷總統達成的共識不同」。

    川普月初在白宮與歐洲各國領袖會晤後曾表示，他已經安排普廷與澤倫斯基會談。不過，莫斯科隨後對可能的「澤普會」潑冷水，表示不可能立即舉行這兩人的峰會。

    歐洲多名領袖私下對川普推動和平的努力，能否收效，表達懷疑，不過，梅爾茨28日的談話，是迄今歐洲領袖中，最強烈的公開質疑。在梅爾茨談話之際，俄羅斯28日再度對基輔發動新一輪攻擊，造成至少12人死亡，並且波及歐洲和英國使團建築物。馬克宏批評攻擊行動「恐怖」、「野蠻」。

