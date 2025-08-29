為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    Gmail過濾垃圾信有黨派偏見？ FTC指控專擋共和黨、警告將調查

    Gmail示意圖。（彭博檔案照）

    Gmail示意圖。（彭博檔案照）

    2025/08/29 18:10

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任後，致力打擊意識形態偏見，聯邦貿易委員會（FTC）28日指控，搜尋引擎龍頭Google公司旗下電子郵件服務Gmail的過濾機制，有黨派偏見，並為此致函Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）關切。

    《路透》28日報導，FTC 28日表示，該委員會主席佛格森（Andrew Ferguson）已致函皮查伊，信中說，「我從最近的報導了解到，Gmail的垃圾信過濾機制慣常地封鎖共和黨人發出的訊息，使其無法遞送到消費者，卻未封鎖民主黨人寄出的類似訊息」。

    Google公司發言人表示，Gmail的垃圾信過濾依據，包括使用者是否將特定郵件標記為垃圾信、廣告代理商是否大量寄送常被用戶標記為垃圾信的郵件等，「這些標準對所有寄件者一體適用，不論政黨意識形態為何」。該公司過去就曾否認共和黨和保守派提出的類似指控。

    佛格森信中警告，若Google公司不遵守FTC的規定，「可能導致FTC展開調查和潛在的執法行動」。Google發言人說，該公司將「建設性地」回應FTC主席這封信。

