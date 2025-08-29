為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    漲定了！美小包裹免稅走入歷史 各國包裹面臨10％至50％關稅

    美國小包裹免稅措施讓中國電商平台產品大舉湧入美國。（路透示意圖，本報合成照）

    2025/08/29 17:59

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國川普政府29日起中止價值低於800美元以下包裹免稅進口政策，亦即所謂的「最低限度豁免（de minimis）」，現在這些包裹依據各寄送國，將面臨10%至50%的關稅稅率，影響廣大。以下是廢除小包裹免稅措施的理由與新措施的影響。

    何謂最低限度豁免？

    價值低於800美元的包裹，可免稅入境美國。這使跨境電子商務爆發性成長。2024年透過該豁免輸入美國的貨物達13.6億件，申報價值646億美元。美國政府數據顯示，約73%小額包裹來自中國。

    中止理由：

    美國總統川普指控走私客透過該管道，輕易的將裝有芬太尼的包裹輸入美國。

    美國零售商與產業團體也認為該措施為Shein（希音）、Temu與亞馬遜上第三方買家提供不公平優勢。

    衝擊最大的國家：

    中國與香港的豁免已於5月2日取消，其小額包裹量已下降約3分之1。加拿大、墨西哥與英國是第2大寄送國，其他主要小包裹來源包括越南、印度與泰國。

    連鎖效應：

    全球郵政服務大混亂，澳洲、英國、日本、韓國等逾20國已暫停寄送美國包裹服務，以因應新生效的關稅制度。由於美國海關要求須提供包裹貨物的類型、產地等訊息，也增加賣方的文書工作。

    對電商的影響：

    電商巨頭Shein與Temu自5月起已針對該變化進行調整，Shein開始調漲價格，這使他們較對手處於更有利地位。

    對小商家的影響：

    小商家難以吸收關稅，一些已計畫漲價。eBay、Etsy等平台建議賣家對於關稅有關的漲價，向顧客溝通。

    引發了全球郵政服務的混亂，澳洲郵政、英國皇家郵政、德國DHL、日本郵政、韓國郵政等公司暫停了對美國的出貨，以適應變化。

