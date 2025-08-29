為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    遭泰國憲法法院裁定解職 貝東塔：接受判決「1句話」留伏筆

    泰國總理貝東塔被泰國憲法法院裁定解職，她在離開總理府時揮手致意。（法新社）

    泰國總理貝東塔被泰國憲法法院裁定解職，她在離開總理府時揮手致意。（法新社）

    2025/08/29 18:52

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國憲法法院今（29日）以6比3的票數，裁定泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）須解職，貝東塔在回應時堅稱，她與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）通話是為了避免戰爭，並非為了私利，但她接受法院判決，將職責交棒給下一任政府。

    英國廣播公司（BBC）報導，貝東塔在面對記者時表示：「首先，出於對司法系統的尊敬，我接受法院的判決，但身為一個泰國人，我堅持我的真誠⋯⋯為國家奉獻。」

    貝東塔接續表示，她在與柬埔寨前總理洪森的通話中，並未索求任何個人利益，「我最堅持的是人民的生命，士兵還有平民，我想要挽救他們的生命⋯⋯這就是我要表達的。」

    關於她下台這件事，貝東塔指出，這是泰國「又一次突兀的政局變動」，而她想感謝「過去一年裡每一個給我表現機會的人」，她已盡一個人所能「熱愛這個國家、信仰以及君主制」。

    貝東塔最後以一句「我把我的支持交給下一任政府」作結，然後鞠躬微笑離去，沒有回答任何記者提問。

    貝東塔下台後，第一副總理普壇（Phumtham Wechayachai）將暫代總理職位，直到選出新總理為止。

    泰國憲法法院今日裁定泰國總理貝東塔須解職，判決出爐後，貝東塔在總理府召開記者會。（路透）

    泰國憲法法院今日裁定泰國總理貝東塔須解職，判決出爐後，貝東塔在總理府召開記者會。（路透）

