    國際

    觀光客省荷包! 日本大阪取消加徵住宿稅

    遊日的外國觀光客。（歐新社檔案照）

    2025/08/29 17:47

    〔編譯管淑平／綜合報導〕日本大阪府原定9月起，對觀光客加徵額外住宿稅，以抑制過度旅遊。不過，大阪府知事28日表示，由於專家小組評估後，認為可能會有法律問題，因此將取消這項措施。

    《共同社》29日報導，日本大阪府知事吉村洋文28日接受採訪時透露，將放棄之前探討的向訪日遊客徵收費用一事。他表示，討論向觀光客收費制度的專家會議，27日向大阪府提出，暫不徵收的建議，因此他「不得不接受」。

    根據《南華早報》引述日本讀賣新聞報導，由學者等專家組成的專家會議研究這項措施可行性，認為在實施上有許多法律和行政上的問題，在法律上，針對外國人收取額外費用，可能違反稅務法中禁止基於國籍歧視的規定。

    根據先前的報導，日本已有42個地方政府開始或者準備實施住宿稅，其中，大阪府公告，自9月1日起，住宿稅依住宿單價分級徵收，從每晚100到200日圓，提高到200到500日圓，免稅門檻從每晚7000日圓，降低到5000日圓。預計這筆費用將使大阪府今年稅收增加40億日圓，達到73億日圓，這筆增加的稅收將用於因應過度旅遊對策的財源。

    大阪府預估今年到訪外國觀光客將達1500萬人，到2030年將增加到每年2000萬人。

