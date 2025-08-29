為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    共同應對中國威脅 日印峰會將更新「安保聯合聲明」

    日本首相石破茂。（彭博）

    日本首相石破茂。（彭博）

    2025/08/29 17:31

    〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕印度總理莫迪今天訪日，將與日本首相石破茂進行會談，這次會談的重頭戲就是改定兩國在2008年簽署的「日印安全保障合作聯合聲明」，新聲明的內容更明確將把日美印澳「四方安全對話」（Quad）深化為永久性區域框架，另外，這次也將聚焦中國在東海與南海的擴權，雙方將重申「自由且開放印太」（FOIP），共同反對片面改變現狀，以及推動基於法治的國際秩序。

    日本共同社報導，新的日印安保合作聯合聲明將把防衛、安全保障合作、加強經濟合作及人員交流定位為重點領域，並將制定指明今後10年具體合作方向的「共同願景」。

    聯合聲明中將就日美印澳「四方安全對話」（Quad）給予肯定，並發展成永久性的地區框架。考慮到中國在東海和南海的活動，日印將重申「自由且開放印太」（FOIP），共同反對片面改變現狀，以及推動基於法治的國際秩序。

    「共同願景」方面將設定經濟安保、移動手段、人員交流等8個優先領域。日本未來10年將對印度的民間投資10兆圓（約合台幣2.1兆元）規模以及5年間日印雙方人才交流增至50萬人的目標。有關經濟安保，將新設旨在應對重要物資穩定供應等難題的合作機制「經濟安全保障倡議」。

    日本為了推動區域安全與經貿合作，在前首相安倍晉三首次主政的2006年就積極與日印發展雙邊關係，2006年與印度簽署「經濟夥伴協定」（EPA）。2008年時任首相麻生太郎與印度總理辛格簽署「日印安全保障合作聯合聲明」。2014年莫迪上台後，日印關係升級為「特殊戰略關係」，莫迪與第二次主政的安倍兩人展開穿梭外交，幾乎每年互訪一次。

    但2019年印度東北部發生重大治安事件，接著又逢武漢肺炎疫情，除了參加國際會議，莫迪未再單獨訪日，所以這次是他自2018年以來，首次為參加雙邊峰會而非國際會議而訪日。

    這次莫迪訪日的重頭戲就是改定17年前日印簽署的「日印安全保障合作聯合聲明」，2008年當時的背景中國還未被視為是印太安全的最大威脅，雙方在基本安全、反恐裁軍與多邊對話領域建立「合作架構」。這次的改定，在防務合作之外，新增經濟安保領域、防衛產業、網路安全與人工智慧的共同開發、加強重要礦產的供應等內容，並強化實務執行機制，要將日印關係提升至全面戰略合作的新階段，明顯是為因應中國挑戰與印太地緣政治的新情勢。

    日印目前在防務方面的合作，除了有始於2007年的Quad之外，雙方於2019年開始舉行外長防長二加二會議，並締結「情報保護協定」（2015年生效）、「防衛裝備品技術移轉協定」（2016年生效）、「物資勞務相互提供協定（ACSA）」（2021年生效），由於印度主張非結盟與戰略自主，雙方至今還難以就締結「相互准入協定」（RAA）進行交涉。

    印度總理莫迪今天訪日。（彭博）

    印度總理莫迪今天訪日。（彭博）

