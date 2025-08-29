為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    泰國最年輕總理貝東塔遭憲法法院裁定解職 原因與「洪森」通話有關

    泰國憲法法院今（29日）裁定解除總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）職務。（路透）

    泰國憲法法院今（29日）裁定解除總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）職務。（路透）

    2025/08/29 17:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國憲法法院於今（29日）裁定解除現年39歲的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）職務，理由是她在與柬埔寨參議院議長洪森（Hun Sen）的一通通話中，違反國家領導人的憲政倫理規範。判決一出，貝東塔即刻失去總理資格。

    根據美聯社報導，此項裁決意味著貝東塔立即失去總理職位，她擔任此職約一年。早在7月1日，憲法法院受理本案時就已暫停其職務，由副總理普譚（Phumtham Wechayachai）暫代總理職務。

    貝東塔出身政治世家，是泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的幼女，她也是泰國歷史上最年輕的總理。

    目前由普譚領導的內閣預計將繼續以看守政府身分執政，直到國會選出新總理為止。該看守內閣也有可能選擇解散國會並重新舉行選舉。

    事件源於一段在6月15日外洩的通話錄音，貝東塔在與洪森對話中，原本是為了緩和雙方對邊界爭議的緊張局勢，但她在通話中態度顯得過於友善，並且疑似對一位泰國陸軍上將做出貶損，引發國內輿論強烈不滿，認為她在國家安全議題上失當。

    39歲的貝東塔

