說好的打擊犯罪呢？ 華府國民兵被派去掃樹葉

華府國民兵官方Instagram上的影片截圖顯示，被動員來協助打擊犯罪的華府國民兵被派去清垃圾。（圖擷取自網路）

2025/08/29 17:09

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普本月稍早以華府治安敗壞為由，下令國民兵進城協助打擊犯罪，人數迄今已逾2000人；但《華盛頓郵報》踢爆，這些不乏從他州調來華府支援的國民兵，竟被派到華府潮汐湖（Tidal Basin）充當清潔工，在湖畔櫻花樹下掃樹葉，整理環境。

儘管部分國民兵表示樂於協助聯邦政府機構美國國家公園管理局（National Park Service），然此任務的適當性仍引發質疑，畢竟對於經常被動員去因應緊急情況或部署於海外的國民兵來說，歲月靜好式的清垃圾與搞園藝等勞務，恐有誤用甚至濫用國民兵之嫌。

請繼續往下閱讀...

1名在潮汐湖畔整理環境的國民兵說，他本身是華府居民，他覺得整理環境很好，「但我們能做其他不同的事。」

根據《華郵》報導，這些被動員到華府的國民兵，表面上是為了支援聯邦執法人員與當地警察打擊犯罪。然其近日接獲的命令，竟已擴及到「美化」任務，像是清垃圾、整理華府國家廣場（National Mall）與其他聯邦產業附近的場地，甚至還得幫忙清除街頭塗鴉。

這類維護工作原本應該由國家公園管理局負責，但川普政府今春大砍聯邦政府勞動力，導致本就缺人的國家公園管理局在人力上更為捉襟見肘。該局1名不具名官員告訴《華郵》，他們原本有200人負責維護華府數千英畝的樹木與花園，但如今只有20人。

而今此一空缺已由華府國民兵補上，但不僅國民兵本身對於「不務正業」感到憂心，批評者也直指川普政府根本是說一套做一套。因為美國國防部長赫格塞斯曾強調，要讓五角大樓重新聚焦於「殺傷力」，還誓言任何將注意力從「殺傷力」轉移開來的事都不該發生。

赫格塞斯並未回應有關華府國民兵從事美化任務的提問。根據監督國民兵在華府的活動的「國民兵華盛頓特區聯合特遣部隊」（Guard's Joint TaskForce-DC），華府國民兵將在華府從事40多個「美化計畫」。

觀光客與美國國民兵28日行經華府地標林肯紀念堂附近，遠處尖塔為華盛頓紀念碑。（美聯社）

負責維護美國華府環境的國家公園管理局人手嚴重不足。圖為1名工人20日站在華府潮汐湖的工地，遠處的華府地標華盛頓紀念碑（左方尖塔）與傑斐遜紀念堂（右方圓頂建築）清晰可見。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法