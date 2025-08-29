為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美軍將在日本部署泰風飛彈 中國外交部：堅決反對

    圖為菲律賓北部老沃國際機場的「泰風」飛彈系統。（路透資料照）

    圖為菲律賓北部老沃國際機場的「泰風」飛彈系統。（路透資料照）

    2025/08/29 17:18

    〔中央社〕日本共同社昨日報導，美軍將在與日本自衛隊聯合演習期間，首次在山口縣美軍基地部署泰風中程飛彈系統。中國外交部今日回應，堅決反對美國在亞洲國家部署泰風飛彈系統，並敦促日方「在軍事安全領域謹言慎行」。

    據陸媒澎湃新聞，在今日中國外交部例行記者會上，有記者提問，美軍計劃9月在日本舉行聯合演習期間，向日本境內部署「堤豐」中程導彈系統（Typhon missile system，又稱泰風飛彈系統），並展開相關科目訓練，中導系統將在演習訓練結束後撤離，請問中方對此有何評論？

    中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對美國在亞洲國家部署泰風中導系統，在日部署中導系統將進一步損害其他國家正當安全利益，對地區戰略安全構成實質性威脅。

    他說，美方、日方應切實尊重他國安全關切，不得引入泰風中導系統，以實際行動為地區和平穩定發揮正面作用。

    郭嘉昆還稱，由於軍國主義侵略歷史，日本軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會高度關注。「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，我們敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，在軍事安全領域謹言慎行，不要做進一步失信於亞洲鄰國和國際社會的事。」

    他說，「我們也敦促美方汲取歷史經驗教訓，把精力和資源放到正道上，而不是相反」。

    共同社28日報導，多名日美消息人士透露，日本陸上自衛隊和美國海軍陸戰隊9月舉行的大規模實戰訓練「堅毅之龍」，將在山口縣的美軍岩國基地實施泰風飛彈系統的部署訓練。泰風飛彈系統在日本國內部署尚屬首次，意在制衡中國。

    去年4月，美軍在菲律賓舉行聯合軍事演習期間，在呂宋島部署泰風飛彈系統，迄今未撤走。中國曾多次警告，泰風系統將導致區域陷入「軍備競賽」，呼籲菲方將其撤離。菲律賓軍方今年6月則對美國可能部署第2套泰風飛彈系統表示歡迎。

