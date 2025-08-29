為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    愛沙尼亞防長說出大實話 烏克蘭最佳安保就是「加入北約」

    愛沙尼亞國防部長派夫克（見圖）上月25日在華府與美國國防部長赫格塞斯會面。（美聯社）

    愛沙尼亞國防部長派夫克（見圖）上月25日在華府與美國國防部長赫格塞斯會面。（美聯社）

    2025/08/29 15:48

    〔編譯張沛元／綜合報導〕愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）29日表示，提供給烏克蘭的最佳安全保障，就是讓烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

    烏克蘭加入北約是俄羅斯總統普廷3年多前下令揮軍入侵烏國的理由之一，據稱也名列普廷針對結束俄烏戰爭所開出的條件清單。

    挺歐諸國為確保烏克蘭戰後長治久安，正在規劃軍援等提供給烏國的安全保障，但並不包括敏感的加入北約。

    派夫克還說，俄羅斯沒有資格對挺烏西方各國要對烏克蘭提供的安保說三道四，至於美國則必須與歐洲各國一起提供烏克蘭安保。

    美國總統川普去年競選期間曾批評前朝拜登政府的援烏政策，上台後雖力促俄烏停火甚至結束戰爭時，但卻不願允諾烏國要求的華府直接提供安保，而是改由歐洲各國出面或出資，提供其現有或購買美製武器給烏克蘭。

    而今派夫克的發言一語道破烏克蘭安保關鍵點－－不是誰買武器或買誰的武器，而是讓烏克蘭成為北約成員國，以享受北約的集體防禦保障。比鄰俄羅斯的愛沙尼亞是北約成員國。

