金正恩第5次訪中國 乘「專用火車」機率最大

2018年3月，金正恩結束訪中行程，乘坐專用列車離開北京時向眾人揮手致意。（美聯社檔案照）

2025/08/29 15:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國9月3日將舉行對日抗戰勝利80週年閱兵，北京預計邀請俄羅斯總統普廷、北韓領袖金正恩等26國領袖出席，這將是金正恩6年多來首次訪中，也可能是他掌權以來參加過最大規模的多邊外交活動。《韓聯社》29日指出，金正恩將利用何種交通工具赴中國引發關注，推測乘坐專用火車的可能性較大。

據報導，金正恩自掌權以來共訪中4次，其中2018年3月和2019年1月乘「專列」出訪，行程均為期4天；2018年5月和6月則改乘專機「蒼鷹一號」赴中，行程各為2天。

除了執政初期之外，金正恩近年來幾乎未使用過專機。他曾於2018年借用中方飛機前往新加坡出席美朝首腦會談。這可能是因為「蒼鷹一號」過於老舊，而不適合繼續用作專機。此外，至今也未傳出北韓已配備新專機的跡象。

與此同時，金正恩「專列」沿線的中國丹東某飯店已暫停接待外國旅客，該飯店在以往金正恩訪中前後亦有類似安排。綜合考慮這些因素，金正恩此次乘「專列」訪中的可能性較大。

