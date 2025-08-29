越南80週年國慶規模空前 中、俄共產國家閱兵大集結

河內正如火如荼籌辦9月2日的80週年國慶活動。（法新社）

〔中央社〕越南首都河內正如火如荼籌辦9月2日的80週年國慶活動，中、俄、白俄、寮、柬將派軍隊參與閱兵遊行，為「傳統友好」共產主義國家大集結。政府昨天宣布，中共第三把交椅趙樂際將率團訪越會見「四大柱」，並出席國慶儀式。

9月2日越南即將慶祝八月革命暨國慶80週年，中國、俄羅斯、白俄羅斯、寮國、柬埔寨將派遣軍隊參與閱兵儀式。

根據越南國防部日前宣布，這5國是越南「傳統友好國家」，其軍隊也與越南軍隊有緊密合作關係。俄、寮、柬軍隊更早早抵達，投入自21日起的每場彩排。

而作為越南的「共產兄弟」，中國不僅派出儀仗分隊參與於巴亭廣場舉行的閱兵遊行，中共中央政治局常委、中國全國人大常委會委員長趙樂際也將率領中共代表團正式訪問越南，並出席國慶紀念活動。

在越南被爆出於南海追趕中國快速造陸，並遭中方回覆「堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設」之際，越中仍極力在外交層面上保持熱絡。

中共中央政治局排名第三的趙樂際將於31日抵越，預計將分別會見「越南四柱」，即越共總書記蘇林（Tô Lâm）、國家主席梁強（Lương Cường）、政府總理范明正（Phạm Minh Chính），並與國會主席陳青敏（Trần Thanh Mẫn）共同主持越南國會與中國全國人大合作委員會的首度雙邊會議。

目前越南政府已宣布將有上述5國，以及古巴政府高層將派出代表團參與國慶盛典。其餘的國家高層代表團出席名單仍未公布。

今年80週年國慶規模前所未有，不僅越南國內以最高規格和資源舉辦，也動員海外越南僑胞跨海共同慶祝。

此外，政府也宣布將第一次發送10萬越盾（約117台幣）給每位公民，以「展現黨與國家對全民的關懷」。

1945年8月，越南共產黨發動革命，推翻法國80年的殖民統治和二戰時期的日本占領。兩週後，胡志明於1945年9月2日，在巴亭廣場發表「獨立宣言」，宣告越南民主共和國成立。

越南、中國輪番上陣。河內國慶隔天，北京也將於3日擴大舉辦九三閱兵，以「紀念抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」。俄羅斯總統普廷與北韓最高領導人金正恩確認出席，三人將破天荒並肩同台。

