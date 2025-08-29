《華爾街日報》：台灣認真對待嚇阻能力 美軍售須加速

華爾街日報指出，賴清德總統宣示2030年國防預算將佔GDP5％的目標，相較習近平要求共軍在2027年完成備戰仍稍嫌不夠積極。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》在28日題為「台灣認真對待嚇阻能力」（Taiwan Gets Serious About Deterrence）的社論中指出，台灣目前正計畫增加國防預算，到2030年國防支出佔國內生產毛額（GDP）的比重將達到5％，但美國方面必須加快軍售流程，才有助台灣達到相關目標。

該文中指出，全世界都在觀望美國總統川普能否在烏克蘭實現長久和平，阻止這場衝突的重要性，是阻止另一場可怕戰爭在太平洋爆發。台灣總統賴清德已提出明年國防預算將略高於GDP的3.3％，高於2024年的約2.5％，接近北大西洋公約組織（NATO）3.5％的新目標。賴總統在社群媒體上表示，台灣「認真致力於透過實力實現和平」。他正在洞察情勢，觀察台海對岸的侵略者，也觀察美國。

在目睹俄羅斯軍隊在烏克蘭表現不佳後，中國國家主席習近平或許會在對台灣發動兩棲進攻上三思，但習近平並未放棄吞併台灣，而西方國家仍對台灣遭到封鎖的危機毫無準備。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今年夏天發布一個包含26個鎖台場景的兵棋推演，結果顯示「幾乎所有場景都會造成人員傷亡」。台灣的天然氣在大約10天內耗盡，美國將損失數百架飛機和數十艘軍艦。

台北希望向華盛頓證明，它是一個值得美國支持的真正安全夥伴，但台灣在施加嚇阻能力方面行動遲緩。即便賴清德總統設定2030年國防開支佔GDP比重5%的目標，相較於習近平設定的2027年共軍完成戰備的目標，也顯得不夠積極。

川普和部分幕僚一直在喊話台灣國防開支應佔GDP的10％，無論這是否實際，公開高調的要求只會助長中共論調，即美國是一個不可靠的盟友，台灣的抵抗將徒勞無功。對川普來說，更好的做法是確保美國充分發揮其作為戰略夥伴的潛力。

台灣和美國都仍有進步空間。根據喬治梅森大學統計，美國已出售台灣但尚未交付的武器累計金額超過200億美元（約6103億台幣）。美國海軍退役少將馬克蒙哥馬利（Mark Montgomery）推估，如果美國能夠改善對外軍售流程，每年交付更多武器，台灣的國防開支佔GDP比重很容易達到4％。

美國印太司令部司令帕帕羅今年警告美國國會，北京在台灣周邊咄咄逼人的軍事行動不僅是演習，而是為強制統一而進行的彩排。

《華爾街日報》強調，可以肯定的是，如果嚇阻中國行動在台海失敗，川普政府將不得不拋開其他優先事項或成就。

