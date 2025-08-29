色情網站發布經篡改女性照片 義大利總理也受害！

義大利色情網站Phica發布多位知名女性篡改照片，其中包含總理梅洛尼。（歐新社）

2025/08/29 14:34

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕義大利色情網站Phica發布多位知名女性篡改照片，其中包括總理梅洛尼和反對黨領袖施萊因（Elly Schlein），引發強烈怒火。目前已有義大利政治人物正式對該網站提出控訴。

根據衛報（The Guardian）報導，這些照片原始來源包括個人社群媒體帳號或公開資料，經修改後被人發布於Phica平台上。在這些修改後的照片中，女性身體部位被放大，動作也變成性感姿勢，還配上粗俗文字。

該網站除了修改梅洛尼照片外，還修改其他知名人士，包括演員兼義大利家庭暴力主題電影《我們還有明天》（C’è Ancora Domani） 導演科特萊西（ Paola Cortellesi）和網紅費拉格尼（Chiara Ferragni）。

義大利民主黨（Partito Democratico）坎帕尼亞（Valeria Campagna）是首批正式控訴Phica的人士之一。坎帕尼亞27日在Facebook上表示，她發現自己照片就發布到該網站後，感到噁心和憤怒。

坎帕尼亞強調，篡改圖片相關評論的背後充斥著性別歧視與粗俗，她不能對此保持沉默，因為這件事關乎所有人。

義大利民主黨莫拉尼（Alessia Morani）也在Instagram上指出，該網站冒犯她作為女性的尊嚴，應被關閉與禁止。

目前1份呼籲關閉該網站的線上請願書，已收集到超過15萬個簽名。

