南海權力洗牌！CNN：越南師法中國大舉填島 規模將超車北京

2025/08/29 12:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海的戰略地貌正在悄然發生劇變！根據美國有線電視新聞網（CNN）引述華府智庫「亞洲海事透明倡議」（AMTI）的最新報告，越南正以「師法中國」的方式，在南海主權爭議最激烈的南沙群島，進行一場規模空前的填海造陸行動，其總面積預計很快將超越中國過去10年的成果。

AMTI透過最新的衛星影像證實，自2025年初以來，河內已在其控制的至少8個島礁上，加速進行疏浚與填海工程。這使得越南所佔領的全部21個島礁，如今都已擴建為擁有人工陸地。報告估計，越南目前創造的人工島面積，已達到中國的七成，並預計很快就會追上甚至超越北京。

中菲衝突成掩護 越南默默打造南海堡壘

專家分析，越南之所以能如此大張旗鼓，關鍵在於中國近來將絕大部分的精力與海上資源，都投入到與菲律賓日益白熱化的衝突中，這為越南的建設提供了「絕佳的戰略掩護」。CNN引述史丹佛大學海事專家鮑爾（Ray Powell）的分析指出：「河內可能要感謝馬尼拉，如果不是北京一直專注於處理東邊的問題，很難想像這一切會發生。」

報告更揭示，在部分基本完工的島嶼上，越南已開始興建包括彈藥庫在內的軍事相關設施，強化其防禦能力，意圖將過去僅有小型碉堡駐守的礁盤，轉變為實質的軍事據點。相較之下，北京過去雖大舉造島，但實際控制的島礁僅有7個。

專家警告北京：河內手上握有「馬尼拉牌」

面對越南的驚人進展，北京的反應卻異常溫和。新加坡拉惹勒南國際研究學院研究員許瑞麟（Collin Koh）分析，中國或許自恃其龐大的海、空軍優勢，尚未對河內的舉動感到足夠警惕。

然而，許瑞麟也警告北京切勿輕敵，並指出越南與菲律賓近期的海上安全合作正不斷加強，包括雙方海警的聯合演習。他強調：「這應及時提醒北京，河內手上握有可以制衡的『馬尼拉牌』。」中國外交部發言人郭嘉昆則僅重申對南海擁有主權，並稱將採取必要措施維護權益。

