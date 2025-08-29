為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    南韓國家安保室長：不必太期待與北韓領導人對話

    南韓國家安保室室長魏聖洛（右）29日坦言，對和北韓對話不抱有太高期待，才是更具建設性的態度。左為南韓總統李在明。（歐新社資料照）

    南韓國家安保室室長魏聖洛（右）29日坦言，對和北韓對話不抱有太高期待，才是更具建設性的態度。左為南韓總統李在明。（歐新社資料照）

    2025/08/29 14:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對北韓與美國或南韓舉行領導人對話的可能性，南韓國家安保室室長魏聖洛（Wi Sung-lac）29日坦言，從現實角度來看，對和北韓對話不抱有太高期待才是更具建設性的態度。

    國家安保室是南韓的中央行政機關，直屬南韓總統，主管國家安全事務。

    《韓聯社》報導，魏聖洛29日在電視節目中做出如上表述。他說，北韓仍未表明有意與美國、南韓進行對話，由於平壤態度非常消極，懷抱太大期待將無助於贏得北韓當局回應，倒不如從容等待。

    談及北韓國務委員會委員長金正恩10月訪問南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會的可能性，魏聖洛則直言，可能性並不大。

    對於金正恩下月將訪問中國、出席在北京舉行的抗戰勝利80週年紀念活動，魏聖洛說，情況值得高度關注，屆時金正恩可能與中俄領導人舉行雙邊會談，或以其他形式進行會晤；三邊領導人會談能否成行，仍有待進一步觀察。

    被問及北韓、中國及俄羅斯進一步合作應對南韓、美國及日本同盟的可能性，魏聖洛說，如果是那樣的話，各陣營之間的分裂將進一步加劇。

