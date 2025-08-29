錯過班機又和妻子吵架！酒醉男機場當眾「澆油自焚」畫面曝

哈薩克阿拉木圖國際機場近日發生點火自焚事故，一名男子疑因錯過班機、無法返家購票，又與妻子電話爭吵後，竟在櫃台前澆灑汽油點火自焚，當場化身「人肉火球」衝出辦公室，嚇壞現場員工與旅客。（圖擷自「@chamnap53」X、本報合成）

2025/08/29 15:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克阿拉木圖國際機場近日發生點火自焚事故，一名男子疑因錯過班機、無法返家購票，又與妻子電話爭吵後，竟在櫃台前澆灑汽油點火自焚，當場化身「人肉火球」衝出辦公室，嚇壞現場員工與旅客。

綜合外媒報導，阿拉木圖國際機場第一航廈25日晚間10時許，公開影片可見，1名戴棒球帽、穿外套的男子站在旅行社櫃台前情緒激動，隨後突然全身起火，尖叫著衝出辦公室，滾倒在地。機場員工緊急持滅火器撲滅火勢，男子最後衣物燒光倒地呻吟。

目擊者說，「該名男子似乎喝醉了」，因為錯過返家的火車與班機，情緒失控。他原先向櫃台人員借電話，與妻子通話時卻爆發爭吵，隨即當場往自己身上倒汽油。據櫃台主管指出，男子在點火前，還允許員工先行離開，隨後才舉火自焚，所幸員工臨危不亂，迅速通報並協助滅火。

據了解，男子在場內不斷威脅其他員工，火勢燃起時甚至衝向一群靠近的工作人員，場面一度陷入恐慌。

男子最終被送往醫院急救，目前仍在加護病房搶救，情況危急。警方表示，事件已立案調查，將釐清男子如何將汽油帶入機場，初步推測他可能是先到附近加油站取來汽油。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

???????? Kazakhstan. A man set himself on fire at Almaty airport.



The incident occurred on August 25. A man set himself on fire near the cash register. Police and airport security personnel quickly arrived at the scene and extinguished the fire. pic.twitter.com/II5Sax8Pgu — Chamnap53 （@chamnap53） August 26, 2025

