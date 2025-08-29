為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    錯過班機又和妻子吵架！酒醉男機場當眾「澆油自焚」畫面曝

    哈薩克阿拉木圖國際機場近日發生點火自焚事故，一名男子疑因錯過班機、無法返家購票，又與妻子電話爭吵後，竟在櫃台前澆灑汽油點火自焚，當場化身「人肉火球」衝出辦公室，嚇壞現場員工與旅客。（圖擷自「@chamnap53」X、本報合成）

    哈薩克阿拉木圖國際機場近日發生點火自焚事故，一名男子疑因錯過班機、無法返家購票，又與妻子電話爭吵後，竟在櫃台前澆灑汽油點火自焚，當場化身「人肉火球」衝出辦公室，嚇壞現場員工與旅客。（圖擷自「@chamnap53」X、本報合成）

    2025/08/29 15:13

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克阿拉木圖國際機場近日發生點火自焚事故，一名男子疑因錯過班機、無法返家購票，又與妻子電話爭吵後，竟在櫃台前澆灑汽油點火自焚，當場化身「人肉火球」衝出辦公室，嚇壞現場員工與旅客。

    綜合外媒報導，阿拉木圖國際機場第一航廈25日晚間10時許，公開影片可見，1名戴棒球帽、穿外套的男子站在旅行社櫃台前情緒激動，隨後突然全身起火，尖叫著衝出辦公室，滾倒在地。機場員工緊急持滅火器撲滅火勢，男子最後衣物燒光倒地呻吟。

    目擊者說，「該名男子似乎喝醉了」，因為錯過返家的火車與班機，情緒失控。他原先向櫃台人員借電話，與妻子通話時卻爆發爭吵，隨即當場往自己身上倒汽油。據櫃台主管指出，男子在點火前，還允許員工先行離開，隨後才舉火自焚，所幸員工臨危不亂，迅速通報並協助滅火。

    據了解，男子在場內不斷威脅其他員工，火勢燃起時甚至衝向一群靠近的工作人員，場面一度陷入恐慌。

    男子最終被送往醫院急救，目前仍在加護病房搶救，情況危急。警方表示，事件已立案調查，將釐清男子如何將汽油帶入機場，初步推測他可能是先到附近加油站取來汽油。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播