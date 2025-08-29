日前相鳩山由紀夫將出席中共閱兵引炎上 兒子發文：已請他取消

日本前首相鳩山由紀夫。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨（28日）公布預定9月3日出席「抗戰勝利80周年閱兵」外賓名單，赫見日本前首相鳩山由紀夫，引發日本國民強烈不滿。對此，他的兒子、日本眾議院議員鳩山紀一郎在X上發文表示：「我已請父親取消出席。」

中國預定9月3日在北京行抗日戰爭勝利80周年紀念活動及閱兵儀式，以誇示中共政權的合法性，日本政府首次透過外交管道呼籲歐洲及亞洲各國不要參加，以避免中國佔據歷史詮釋的正統地位，藉「歷史議題」進行國際宣傳與政治操作。日本首相石破茂與駐中國大使金杉憲治均不會參加。鳩山與日本政府毫無關係，但他可能是以曾任日本要職的身分被邀請。

此事引發日本網友強烈不滿，甚至有激進網友批評鳩山由紀夫是賣國賊；日本官房長官林芳正今日則在記者會上表示，日本政府不知道鳩山將出席中共閱兵典禮的事情，他不發表評論。

對此，鳩山紀一郎今日在X上發文表示，他已經請他的父親取消出席典禮。他指出，對日本國民來說最重要的是不再重演戰爭悲劇，必須從歷史中確實學到教訓，以嚇阻為核心，隨時保持充分的戰略準備。而從這個觀點來看，「日本前首相沒有出席中國政府舉辦的戰勝紀念活動的必要。」

有網友在他推文下方留言：「還好你還算正常，但有這樣的父親，想必你很辛苦吧」；但也有網友繼續開罵：「你父親會聽你的才有鬼吧？如果還是硬要去，那你這篇貼文有什麼意義？」、「無視受害者，還能從歷史中學到什麼？」

