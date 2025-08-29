白目！在肯亞將啤酒倒入大象鼻 西班牙男子引眾怒

1名西班牙男子最近在Instgram分享自己於肯亞將啤酒倒入大象鼻子的影片，引發大量網友怒火。（擷自Instgram）

2025/08/29 13:19

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1名西班牙男子最近在Instgram分享自己於肯亞將啤酒倒入大象鼻子的影片，引發大量網友怒火，肯亞也對此事展開調查。

根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，影片顯示，該男子在肯亞喝了1罐當地頗受歡迎的啤酒「塔斯克」（Tusker）後，將剩餘啤酒灌給大象。這段影片後來因肯亞民眾強烈反對而被刪除。

BBC從景觀判斷，該影片是在肯亞中部萊基皮亞郡（Laikipia）的奧爾喬吉（Ol Jogi） 自然保護區拍攝。BBC聯繫該動物保護區工作人員弗蘭克（Frank），他對這一行為感到震驚，並表示將把影片提交給「相關部門」。

弗蘭克強調，該地區工作人員不允許人們靠近大象，影片中的事不該發生。

肯亞野生動物管理局發言人烏多托（Paul Udoto）指出，該機構已針對此事展開調查。

值得注意的是，涉事男子還在TikTok發布另一部影片。影片中他在奧爾佩傑塔（Ol Pejeta）保護區用胡蘿蔔餵犀牛。該地區員工恩朱古納（Thige Njuguna）稱，他違背不能觸摸犀牛的規定。

肯亞生物學家兼大象保護主義者基魯（Winnie Kiiru）博士也說，該男子對大象實施的行為，威脅到大象與自己生命。

基魯補充，肯亞大約95%大象是野生的，在社交媒體上發布讓人覺得可以近距離接觸大象並餵食牠們的影片是錯誤的。

