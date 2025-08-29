為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    國安破口登上外媒！《衛報》報導北市府引進中國軍用機器狗

    引發國安爭議的中國製機器狗。（圖取自李四川臉書）

    引發國安爭議的中國製機器狗。（圖取自李四川臉書）

    2025/08/29 12:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕台北市政府的國安螺絲鬆脫，竟引進與中國解放軍有關聯的企業所製造的機器狗在街頭巡邏，離譜行徑不僅引發國內譁然，更躍上國際版面。英國權威媒體《衛報》28日前便以專文報導此事，向世界揭示台灣首都門戶洞開的國安危機。

    報導提到，台北市副市長李四川本週才剛在臉書上，沾沾自喜地介紹這位能進行360度影像巡檢的「巡邏新夥伴」。不料隔天，民進黨市議員簡舒培便發文踢爆，這款機器狗的製造商，是來自中國杭州的「宇樹科技」（Unitree）。

    《衛報》在報導中特別引述了簡舒培的嚴厲批評，她指控市府此舉「跨越了資訊與國家安全的紅線」，無異於「將中國的特洛伊木馬送入台北市民的日常生活中」。該報也補充了關鍵背景資訊，引述美國國會委員會的資料指出，宇樹科技的機器人被視為軍民兩用的「雙重用途」科技，不僅在民間銷售，也已被用於中國的軍事演習與警察行動中。

    根據《衛報》的報導，宇樹科技近年在中國快速崛起，其創辦人兼執行長王興興，甚至曾獲中國領導人習近平親自接見，其紅色背景不言而喻。面對排山倒海的質疑，北市府新工處則辯稱，僅透過下游承包商採購一隻用於維護檢測的「試驗」，且攝影系統為台廠開發，並承諾在釐清安全疑慮前，不會有下一步動作。

    專家警告：為解放軍「城市作戰」鋪路

    《衛報》同時引述了台灣軍事專家王誠明的嚴正警告，強調此事的嚴重性遠超想像。王誠明指出，這類機器狗所蒐集的「關鍵」街道測繪數據，是衛星或一般照片無法取得的，一旦回傳，將成為中國解放軍未來若對台發動攻擊時，進行「城市作戰」極欲到手的情資。

    《衛報》在報導的最後提及，面對媒體追問，台北市長蔣萬安僅稱此為「創新實驗」，將與中央政府討論。然而，在網路論壇上，市民的怒火早已炸開，有網友留言痛批：「台北市政府的資安意識是零嗎？」更有網友質問：「你這是在蒐集數據，為解放軍的城市作戰鋪路嗎？」

