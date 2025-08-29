為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普政府欲撤美國之音台長 遭聯邦法官攔阻

    美國聯邦法官蘭伯斯阻止川普政府解除美國之音台長職務。圖為美國之音。（美聯社）

    美國聯邦法官蘭伯斯阻止川普政府解除美國之音台長職務。圖為美國之音。（美聯社）

    2025/08/29 12:08

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國聯邦法官蘭伯斯（Royce Lamberth）28日阻止川普政府解除美國之音（Voice of America）台長阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）職務。美國之音是1家美國政府營運的新聞機構，白宮已將其列為大幅裁員目標。

    根據美聯社報導，美國之音及其監管機構的600多名員工6月收到裁員通知，阿布拉莫維茨和幾乎所有美國之音員工都被安排行政休假。阿布拉莫維茨被告知，將於8月31日被解僱。

    對此由美國前總統雷根（Ronald Reagan）提名出任美國地區法官的蘭伯斯（Royce Lamberth）28日裁定，解僱阿布拉莫維茨「明顯違法」。

    蘭伯斯表示，被告在法庭內外陳述表明，已有效解除阿布拉莫維茨台長職務，但未經國際廣播顧問委員會多數成員批准，不得解除其職務。

    值得注意的是，美國之音隸屬於美國國際媒體署（USAGM）。USAGM旗下除了美國之音外，還有自由歐洲和亞洲電台（Free Europe and Asia），以及向古巴播送西班牙語新聞的馬蒂電台（Radio Martí）。

