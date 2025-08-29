梵谷博物館罕見警告荷蘭政府：再不撥錢就閉館

位於荷蘭阿姆斯特丹的梵谷博物館。（法新社）

2025/08/29 12:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭著名景點、位於首都阿姆斯特丹的梵谷博物館（Van Gogh Museum），近日罕見提出警告，若政府沒挹注更多資金，博物館將被迫閉館。

綜合媒體報導，梵谷博物館是全球收藏最多荷蘭後印象派畫家梵谷（Vincent van Gogh）作品的博物館，包括梵谷200多幅畫作、500幅素描以及幾乎所有信件。1973年正式開館至今近，總計接待將近5700萬名遊客。

博物館指出，國家補助不足，威脅到館內一項1.04億歐元（約新台幣37億元）的整修計畫，這將影響館內大量畫作的安全、參觀者的福祉，甚至關乎這個荷蘭最受歡迎文化地標之一的未來。館長高登可（Emilie Gordenker）說：「這是我們最不願意面對的結果，但假如真的走到那一步，我們將不得不關閉館舍。」

這場爭議可追溯到博物館的起源。在梵谷逝世後，他的姪子VW梵谷（Vincent Willem van Gogh）於1962年將家族收藏交付給1個基金會，條件是荷蘭政府必須建立並維護1座博物館，以確保這批藝術品能完整保存，並向大眾開放。

但經營博物館需要龐大開銷，館舍如今各方面已顯露老態，必須更新符合公共建築新法規限制，因此館方擬定一個為期3年的改造工程，總預算1.04億歐元（約新台幣37億元）。

博物館表示，它可動用儲備金來支付部分工程費用，但需要政府保證每年提供約1100萬歐元，才能完成工程並建立長期維護基金。目前荷蘭政府每年補助850萬歐元，這導致館方每年出現250萬歐元資金缺口。

荷蘭阿姆斯特丹梵谷博物館入口。（美聯社資料照）

