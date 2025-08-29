悚！自家門外遭熊襲擊 美國女子遭拖行91公尺重傷

1名36歲阿拉斯加州女子在自家門外遭熊襲擊而身受重傷。圖為示意圖。（法新社）

2025/08/29 11:13

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據美國當局稱，1名36歲阿拉斯加州女子在自家門外遭熊襲擊而身受重傷。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，阿拉斯加州公共安全部表示，該女子為了慢跑於26日凌晨5時45分左右離開位於沿海城市基奈（Kenai）的家，隨後遭到熊襲擊，最後被鄰居發現。

阿拉斯加州野生動物警官洛林（David Lorring）指出，該女子在距離自家約50公尺的地方遇到熊，熊將她拖行大約100碼（約91.44公尺）到鄰居家。

基奈警察局26日早上6時58分接到襲擊通知。他們趕赴現場後，將女子送往安克拉治（Anchorage ）的醫院接受治療。

阿拉斯加州警和阿拉斯加漁獵局工作人員聯手搜尋熊，但最後未能找到牠。美國當局根據熊的足跡和其他證據判定，兇手是頭棕熊。

野生動物警員警告，慢跑者所在基奈社區居民應保持高度警惕，妥善保管任何可能吸引熊的戶外物品，例如垃圾和寵物食品。警員補充，若遇到熊務必保持安全距離。

據阿拉斯加州漁獵局稱，阿拉斯加全境有數十萬頭黑熊和棕熊，此外還有數千頭北極熊在該州北部地區遊蕩。

阿拉斯加州被認為是「熊之鄉」，但熊襲擊人類事件仍相對罕見。該州衛生官員報告指出，2000年至2017年之間，阿拉斯加全境共有10人因被熊襲擊死亡，68人受傷入院治療。

