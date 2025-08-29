俄襲基輔致21死48傷 聯合國安理會計畫召開緊急會議

俄羅斯28日對基輔發動大規模空襲，促使聯合國安理會計畫29日舉行緊急會議。（彭博社）

2025/08/29 11:05

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯28日對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，造成至少21死和48傷，及歐盟外交機構受損。針對俄羅斯的襲擊，英國譴責此事破壞和平努力，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）召見俄羅斯駐歐盟特使前往布魯塞爾，就歐盟機構受損一事進行磋商。聯合國安理會也決定於今（29）日下午召開緊急會議。

根據美聯社報導，應烏克蘭和歐洲理事會成員英國、法國、斯洛維尼亞、丹麥和希臘請求，聯合國安理會計畫29日就俄羅斯襲擊舉行緊急會議。烏克蘭2位高級特使也定於25日與川普政府會面，討論調解事宜。

請繼續往下閱讀...

為了增強烏克蘭防禦能力，美國28日批准向烏克蘭出售價值8.25億美元（約台幣251.7億元）武器，其中包括增程攻擊彈藥飛彈（ERAM）及相關設備。美國國務院稱，烏克蘭將利用北約盟國丹麥、荷蘭和挪威的資金以及美國對外軍事融資，來支付這些設備費用。

俄羅斯此次攻勢，是自俄烏戰爭爆發後最大規模空襲之一。烏克蘭空軍指出，俄羅斯28日向烏克蘭發射598架無人機和誘餌彈，以及31枚不同類型飛彈。

基輔軍事管理部門首長特卡琴科（Tymur Tkachenko）聲稱，該市10個區至少有33處地點直接遭受攻擊或被碎片擊中，數千扇窗戶破碎，近100棟建築受損。他補充，死者中有4名未成年人，年齡在2至17歲之間。

值得注意的是，俄羅斯表示雖然對烏克蘭發動空襲，但仍然有興趣繼續和平談判。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法