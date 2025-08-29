獨檢起訴金建希 南韓前總統夫婦同時在押受審創憲政史紀錄

獨檢今在記者會上宣布正式起訴前第一夫人金建希。（美聯社）

2025/08/29 10:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前第一夫人金建希今（29日）遭到獨立檢察組（下稱獨檢）以涉嫌違反「資本市場法」、「政治資金法」以及「特定犯罪加重處罰法」所規定的斡旋受賄罪為由起訴，為南韓史上首次前總統伉儷共同遭起訴紀錄。

《韓聯社》報導，獨檢今在記者會上宣布，以違反「資本市場法」、「政治資金法」以及「特定犯罪加重處罰法」等相關法律正式起訴金建希，不但成為南韓憲政史上首位在羈押狀態下被起訴的前第一夫人，此前，前總統尹錫悅已因涉嫌內亂罪被特檢起訴，也創下前總統夫婦同時在押候審的首例紀錄。

金建希自從本月12日被羈押以來，已接受獨檢5次傳喚調查，但針對主要指控多半拒絕回答。金建希法律團隊指出，「由於在獨立檢察組機關傳喚的過程中，我們的證詞有可能被歪曲，所以我們行使了緘默權，但我們會盡可能地出庭，反駁獨立檢察組的指控。」

這次起訴涉及3大罪名，分別與德意志汽車公司股價操縱案、政治掮客介選案、宗教人士請託案有關。

獨檢組懷疑，金建希與尹錫悅曾應選舉掮客要求，對保守派「國民力量黨」施壓，要求該黨在2022年國會補選中提名特定候選人。該名政治掮客明泰均（譯音）被指為尹錫悅進行免費且操縱數據的民意調查，可能協助尹錫悅在總統初選中勝出。

此外，金建希還與多項貪腐指控有關，包括據稱透過1名做為統一教官員中間人的算命師，收受奢侈禮物以換取商業利益，以及可能涉及德意志汽車股價操縱案。

